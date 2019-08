Do reštaurácií sa bude dať chodiť aj s domácim zvieraťom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. augusta (TASR) - Vstup do reštaurácií má byť po novom umožnený osobám aj s domácim zvieraťom. Ak sa prevádzkovateľ pre takúto možnosť rozhodne, bude musieť zabezpečiť označenie o povolení vstupu so zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe. Novelu zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v stredu schválila vláda na svojom zasadnutí.zdôvodnila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Za spoločenské zviera sa považuje napríklad domestikovaný druh psa, mačky či králika. Na novele, ktorá reflektuje diskusiu v podnikateľskom prostredí i medzi verejnosťou, pracoval aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ) SR. Diskusia vznikla v súvislosti s aktuálne platným obmedzením vstupu spoločenských zvierat do konzumných priestorov prevádzok verejného stravovania, s výnimkou osôb so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.Ak podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa bude prevádzkovateľ reštaurácie súhlasiť, tak zákazník bude môcť so spoločenským zvieraťom vstúpiť do konzumných priestorov prevádzok verejného stravovania.Reštaurácie, kaviarne, cukrárne a ich letné terasy budú musieť splniť požiadavky na priebežné čistenie a na vyčlenenie samostatného čistiaceho náradia. Tiež bude potrebné zabezpečiť jednorazové nádoby na napájanie pre zvieratá. Ľudia sa budú môcť rozhodnúť, či takúto prevádzku navštívia. Legislatívna zmena sa nebude týkať zariadení školského stravovania, ani stravovacích prevádzok v zdravotníckych zariadeniach.Zákon by mal byť účinný od začiatku budúceho roka.