Do rieky Potomac vo Washingtone sa zrútilo lietadlo po zrážke s vrtuľníkom, podľa médií zatiaľ našli 18 tiel – FOTO

30.1.2025 (SITA.sk) - Lietadlo so 64 ľuďmi na palube sa zrútilo do rieky Potomac vo Washingtone po tom, ako sa vo vzduchu zrazilo s vojenským vrtuľníkom pri letisku Ronalda Reagana. Spoločnosť American Airlines, ktorej dcérska firma let prevádzkovala, uviedla, že „na palube lietadla bolo 60 pasažierov a štyria členovia posádky."Podľa amerických médií záchranári doteraz našli niekoľko tiel. Vysielateľ CBS News, ktorý citoval predstaviteľa polície, konštatoval, že ide o najmenej 18 tiel, a televízna sieť NBC informovala, že našli viac ako dvanásť tiel.Predstaviteľ americkej armády uviedol, že do kolízie s lietadlom sa dostal vrtuľník Black Hawk s tromi vojakmi. Šéf washingtonských hasičov John Donnelly na tlačovom brífingu povedal, že v „extrémne drsných" podmienkach pracuje približne 300 záchranárov. Nijako však nenaznačil, že by záchranári mohli nájsť nejakých preživších.Havária sa stala v stredu večer o zhruba 21:00 miestneho času, keď sa lietadlo prichádzajúce z Kansasu chystalo pristáť. Americký Federálny úrad pre letectvo nariadil, aby všetky lietadlá na washingtonskom letisku Ronalda Reagana zostali a zemi.