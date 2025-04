Do Rockandrollovej siene slávy vstupujú Cocker, Outkast či Soundgarden

Inovatívna rapová skupina Outkast, popová hviezda Cyndi Lauperová a hudobný priekopník zo 60. rokov Chubby Checker získali miesta v Rockandrollovej sieni slávy pre rok 2025.





Mená tohtoročných laureátov zverejnili v priamom prenose talentovej súťaže American Idol. Spojené kráľovstvo zastupuje hardrocková skupina Bad Company a excentrický spevák Joe Cocker, ktorému sa tejto pocty dostalo 11 rokov po smrti.Manchesterské skupiny Oasis a Joy Division/New Order sa však do užšieho výberu nedostali.Interpreti sú oprávnení vstúpiť do Rockandrollovej siene slávy 25 rokov po vydaní svojej prvej komerčnej nahrávky. O nomináciách hlasuje viac ako 1200 hudobných historikov, odborníkov z hudobného priemyslu a už predtým uvedených umelcov.Najnovšími členmi Siene sa stali Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauperová, Outkast, Soundgarden a The White Stripes, uvádza stanica BBC News.Cenu za hudobný vplyv dostane aj Salt-N-Pepa, prvá komerčne úspešná ženská rapová skupina, a to spolu s Warrenom Zevonom - kultovým spevákom a skladateľom, ktorého uznávajú i hudobníci ako Bruce Springsteen či Bob Dylan.Slávnostné uvedenie sa uskutoční 8. novembra v Los Angeles a bude sa naživo vysielať na kanáli Disney+.„Každý z týchto umelcov vytvoril svoj vlastný zvuk a zaujal postoj, ktorý mal výrazný vplyv na kultúru, pričom pomohol navždy zmeniť smerovanie rockandrollu,“ povedal predseda siene John Sykes. „Ich hudba dala hlas celým generáciám a ovplyvnila nespočetné množstvo umelcov, ktorí išli v ich stopách,“ dodal.Rovnaká pozornosť sa však bude venovať aj umelcom, ktorí sa do Siene zahŕňajúcej všetky žánre populárnej hudby nedostali. Najmä vynechanie Mariah Careyovej sa bude považovať za značné nedopatrenie, píše BBC News.S 19 singlami na prvom mieste v amerických hitparádach je Careyová v tejto štatistike druhá po skupine The Beatles. Jej debutový album strávil v roku 1990 celkovo 11 týždňov na vrchole rebríčka Billboard a jej vianočná klasika All I Want for Christmas Is You je jedným z najpredávanejších singlov všetkých čias.Je to už druhýkrát, čo ju hlasujúci v Sieni prehliadli. Druhé odmietnutie povzbudí kritikov, ktorí tvrdia, že sieň má zlé výsledky pri prijímaní žien. Lauperová, ktorá prešla hlasovacím procesom, bola jedinou ďalšou ženou na tohtoročnom hlavnom zozname.Britpopová skupina Oasis, ktorá bola nominovaná v roku 2024, bola tiež po druhýkrát vynechaná. Spevák Liam Gallagher však už skôr túto inštitúciu skritizoval. Veteránsku kapelu Phish tiež neuviedli - napriek tomu, že vyhrala hlasovanie fanúšikov, ktoré sa započítavalo do tohtoročného ceremoniálu.Strata nominácie však neznamená, že je umelec diskvalifikovaný z budúcich kôl hlasovania. Nile Rodgers a skupina Chic boli na hlasovacom lístku 11-krát. Hoci kapela stále nie je uvedená do Rockandrollovej sieni, Rodgers bol na ceremoniáli v roku 2017 ocenený cenou za hudobnú výnimočnosť.Pocty sa dostalo aj skupine Soundgarden, ktorá patrila začiatkom 90. rokov k priekopníkom grungeu - spolu s formáciami ako Nirvana, Alice in Chains či Pearl Jam. Skupina položila základy pre nespočetné množstvo hardrockových a metalových kapiel a ich vplyv a odkaz naďalej rezonujú naprieč generáciami.