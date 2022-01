Do roku 2050 bude rásť káva inde ako doposiaľ, polovica oblastí ubudne

V priebehu nasledujúcich 30 rokov môže vo svete ubudnúť až polovica oblastí v súčasnosti vhodných na pestovanie kávy. Informovali o tom švajčiarski vedci, ktorí zverejnili svoju analýzu vo vedeckom časopise Plos One. Napísali o nej aj na webovej stránke britskej televízie BBC a denníka The Guardian.





Pestovanie kávy, ale aj orieškov kešu a avokáda budú musieť farmári presunúť do chladnejších oblastí. Hrozí pritom odlesňovanie.Výskumníci v štúdii pracovali s prognózami klimatických zmien a pôdnymi faktormi v typických oblastiach pestovania spomínaných plodín. Na základe výsledkov vytvorili model výskytu vhodných regiónov na ich pestovanie v roku 2050.Analýza ukazuje, že všetky kľúčové regióny produkujúce kávu už na to nebudú mať v roku 2050 vhodné podmienky. Týka sa to aj Brazílie, Kolumbie, Vietnamu či Indonézie, kde budú pre kávu už príliš vysoké teploty. Tieto krajiny momentálne zabezpečujú väčšinu svetovej produkcie arabiky – dominantnej odrody kávy, pripomína stanica BBC.

Niektoré oblasti pritom zrejme zaznamenajú výrazné zhoršenie. Napríklad najdôležitejšie pestovateľské oblasti v Brazílii až o 76 percent a v Kolumbii o 63 percent – v tom lepšom scenári.



Káva je pritom jednou z najdôležitejších svetových plodín, zabezpečuje živobytie pre milióny farmárov.



Oteplenie naopak posilní oblasti, ktoré doposiaľ na pestovanie kávy neboli až také vhodné. Ide napríklad o Argentínu, Juhoafrickú republiku, Čínu a Nový Zéland. Podľa autorov to však neznamená, že tieto regióny môžu súčasné lokality ľahko nahradiť.



"Výsledkami našej štúdie chceme pestovateľov kávy upozorniť, aby sa na tieto zmeny pripravili," uviedol vedúci štúdie Roman Grüter z Zürišskej vysokej školy aplikovaných vied.



Kešu oriešky bude tiež potrebné pestovať inde, keďže súčasné hlavné pestovateľské oblasti ako India, Pobrežie Slonoviny a Benin už nebudú na ich produkciu vhodné. V prípade avokáda sa začnú zhoršovať podmienky v Dominikánskej republike, Peru či Indonézii.



Množstvo vhodných oblastí pre pestovanie kešu orieškov a avokáda sa však z celkového hľadiska rozšíri až o 17 percent. Problémom je, že budú na úplne iných miestach ako doposiaľ, a tak sa autori štúdie aj v tomto prípade obávajú odlesňovania.