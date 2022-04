Do Ruska alebo Ukrajiny vyváža svoju produkciu takmer pätina veľkých firiem, tie sú však menej závislé

Zlomok z celkového počtu

Stroje a vozidlá sa vyvážajú najviac

1.4.2022 (Webnoviny.sk) - Najvýraznejšie priame vystavenie voči krajinám vo vojenskom konflikte na Ukrajine majú veľké podniky, ktoré sú prirodzene viac exportne zamerané. V marcovom makroprudenciálnom komentári to konštatuje Národná banka Slovenska. Zároveň však dodáva, že sú tieto spoločnosti menej závislé na vojnou zasiahnutých trhoch. Takmer pätina veľkých firiem vyváža časť svojej produkcie buď do Ruska, alebo Ukrajiny. S klesajúcou veľkosťou podniku sa tento podiel zmenšuje.„Zároveň však platí, že veľké podniky majú svoje obchodné aktivity výrazne viac diverzifikované v porovnaní s menšími podnikmi. V prípade väčšiny veľkých podnikov export na vojnou zasiahnuté trhy neprekračuje 5 % celkových tržieb, kým v prípade mikro a malých podnikov je možné identifikovať podniky zamerané takmer výlučne na vojnou zasiahnuté trhy," konštatuje NBS s tým, že tieto spoločnosti však predstavujú len zlomok celkového počtu.Export do krajín zapojených do vojenského konfliktu predstavoval v roku 2020 podľa NBS 1,8 mld. eur, čo je približne 2,5 % celkového vývozu. Z toho takmer dve tretiny predstavuje vývoz strojov a dopravných prostriedkov. Najväčšiu časť tejto kategórie tovarov tvoria cestné vozidlá, nasledované priemyselnými strojmi a elektrickými spotrebičmi.V menšej miere sa konflikt dotýka vývozu priemyselných produktov a elektrickej energie. Priamo zasiahnuté sú tak primárne podniky z odvetví priemyslu, obchodu a dopravy a skladovania.