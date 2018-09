Do rwandského parlamentu boli prvýkrát zvolení aj poslanci za opozíciu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kigali 6. septembra (TASR) - Parlamentné voľby v Rwande sa podľa očakávaní skončili víťazstvom vládneho Rwandského vlasteneckého frontu (RPF). Jediným prekvapením volieb je to, že do parlamentu sa po prvý raz dostali dvaja zástupcovia opozičnej strany - ide o jedinú vládnou mocou tolerovanú Demokratickú strany zelených Rwandy (DGPR) na čele s Frankom Habinezom.Ako informovala rozhlasová stanica RFI, Habineza je bývalým členom vládnej RPF. Vlani v auguste v prezidentských voľbách kandidoval proti Paulovi Kagamemu, pričom však získal len 0,48 percenta hlasov.Výsledok parlamentných volieb, v ktorých Habinezova strana získala päť percent hlasov, preto pozorovatelia označujú za "malý revanš" volieb hlavy štátu.Habineza označil výsledok svojej strany vo voľbách za dôkaz toho, že Rwanda "otvára svoje politické spektrum". RPF podľa agentúry Reuters označil výsledky volieb za dôkaz, že Rwanda je demokraciou. Noví poslanci rwandského parlamentu za opozíciu však poznamenali, že ich nízky počet znamená aj to, že tlak na demokratizáciu rwandskej spoločnosti bude dlhým procesom.Kagame je oceňovaný za obnovenie stability v Rwande a za rýchly hospodársky pokrok po genocíde z roku 1994. Organizácie zaoberajúce sa ochranou práv však tvrdia, že potláča nezávislé médiá i svojich politických oponentov. Vláda všetky podobné obvinenia odmieta.Agentúra Reuters uviedla, že podľa rwandskej ústrednej volebnej komisie RPF spolu s menšími spriaznenými stranami kontrolujú v parlamente 40 kresiel, keďže vo voľbách získali 74 percent hlasov.Rwandský parlament má 80 poslancov. Politické strany sa vo voľbách uchádzajú o 53 z nich, zvyšných 24 kresiel je vyhradených pre ženy, dva mandáty sú pre zástupcov mládeže a jeden je pre zástupcu zdravotne postihnutých.