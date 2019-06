Do septembra Pellegrini povie, či bude kandidovať na predsedu Smeru-SD

Slovenský premiér Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. júna (TASR) - Do začiatku septembra tohto roka sa verejnosť dozvie, či bude premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) kandidovať na predsedu Smeru-SD. Pellegrini to potvrdil v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. "," doplnil.Ak má byť cieľom Smeru-SD dosiahnuť dobrý výsledok v parlamentných voľbách, so zásadným rozhodnutím alebo uzavretím diskusie nemôže strana čakať do decembra, keď je naplánovaný riadny snem, myslí si Pellegrini, ktorý je podpredsedom Smeru-SD. "" spresnil.," doplnil svoju reakciu na prípadnú kandidatúru na post šéfa strany.O budúcom smerovaní Smeru-SD sa má podľa neho diskutovať vnútri strany so širokou členskou základňou. "" vyhlásil Pellegrini.S výsledkom Smeru-SD v eurovoľbách nie je spokojný, s predsedom strany Robertom Ficom sa o tom ešte nerozprával. "" uviedol Pellegrini. "," uzavrel.