DO SR SMERUJE INVESTÍCIA 100 MIL. EUR DO BATÉRIÍ PRE ELEKTROMOBILY

Na snímke M. Šefčovič. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 26. júla (TASR) - Slovenská spoločnosť InoBat podpísala s americkou firmou WildCat Discovery Technologies dohodu o spolupráci pri vývoji a výrobe batérií pre automobilový priemysel. Investície do vývoja spolu s nákladmi na výstavbu výrobnej linky by mali dosiahnuť 100 miliónov eur. Závod na výrobu batérií bude umiestnený na Slovensku. Oznámili to v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave Marián Boček, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ InoBat a Mark Gresser, prezident WildCat Discovery Technologies, za účasti podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča a viceprezidenta Európskej investičnej banky Vazila Hudáka.