Do styku s novičkom prišli pri otrave Skripaľovcov až dvaja policati

Na archívnej snímke zo 7. marca 2018 policajti hliadkujú pred policajnou páskou neďaleko miesta, kde našli bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury.

Londýn 15. augusta (TASR) - Britskí vyšetrovatelia vo štvrtok informovali, že do kontaktu s nervovoparalytickou látkou typu novičok, ktorou vlani otrávili v anglickom meste Salisbury bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, prišli až dvaja policajti. Informovala o tom agentúra AFP.Kým prípad seržanta Nicka Baileyho, ktorý sa medzičasom vrátil do aktívnej služby, je známy, správu o tom, že do styku s jedovatou látkou prišiel aj ďalší policajt, zverejnili britské úrady až teraz.Vyšetrovatelia z britského protiteroristického úradu (CTP) vo štvrtok uviedli, žesa našli vo vzorkách krvi odobratej druhému policajtovi, ktorý v čase incidentu vykazoval známky toho, že s látkou prišiel do kontaktu.Policajt, ktorý si neželel byť menovaný, bol však podľa CTP vystavený len veľmi malej dávke látky typu novičok. Po incidente ho ošetrili a vrátil sa do práce. Zmienený seržant Nick Bailey bol vystavený väčšej dávke, takisto sa však zotavil a neskôr sa vrátil do aktívnej služby.Otravu druhého policajta pôvodné krvné testy nepreukázali. Zistená bola, až keď sa jeho vzorky testovali inou metódou, píše s odvolaním sa na britskú políciu agentúra Reuters.Bývalý ruský agent Skripaľ a jeho dcéra Julija sa stali terčom útoku nervovoparalytickou látkou typu novičok vlani 4. marca. Našli ich vo vážnom stave na lavičke v miestnom parku. Obaja útok prežili, niekoľko týždňov však boli hospitalizovaní v kritickom stave.Okrem nich a dvoch policajtov do kontaktu s látkou podobnou novičku prišli vlani v júni aj Charlie Rowley a Dawn Sturgessová, ktorá otrave podľahla. Pár žil v meste Amesbury, ktoré leží v južnej časti Anglicka 12 kilometrov severne od Salisbury v grófstve Wiltshire. Sturgessová zomrela 8. júla 2018 na následky otravy, pričom nebezpečnú látku si v domnienke, že ide o parfum, nastriekala na zápästie z flakónu. Účinkom látky podobnej novičku bol vystavený aj jej priateľ Rowley, ktorý fľaštičku s tekutinou našiel v odpadkoch.Z pokusu o Skripaľovu vraždu obvinil Londýn dvojicu ruských občanov Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, ktorí sú podľa zistení investigatívnych médií príslušníkmi ruskej vojenskej rozviedky GRU. Médiá neskôr zistili, že ich pravé mená sú Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin. Moskva účasť na útoku popiera.vypočula kohokoľvek, kto mohol v čase medzi otravou Skripaľovcov a incidentom z Amesbury vidieť fľaštičku či škatuľku falzifikátu parfumu značky Nina Ricci, ktorú Rowley našiel.