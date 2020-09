Do Sulíkovho kilečka sa vlúdila chybička, za chýbajúcu známku motoristov nemožno pokutovať

2.9.2020 - Vláda bude na budúci týždeň opravovať chybu v tzv. kilečku. Aktuálne totiž na základe neho nie je možné vymáhať od motoristov pokuty za chýbajúce známky.

"Chybička sa vlúdila. Pri 114 opatreniach sa niečo takéto jednoducho stane a my to opravíme," povedal po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík. O zmene by mali následne poslanci rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.





