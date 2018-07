Do súťaže Deloitte Technology Fast 50 sa už zapojilo 14 spoločností

Ilustračné foto. Foto: Pygmalios Foto: Pygmalios

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) - Možnosť registrácie slovenských technologických spoločnosti do súťaže Deloitte Technology Fast 50 sa kráti, keďže uzávierka prihlášok je 31. júla. Príležitosť na prihlásenie do 19. ročníka spojená s prezentáciou svojej pozície v odvetví tak bude dostupná už len týždeň.Od spustenia tohtoročnej registrácie sa za necelé dva mesiace prihlásilo už 14 technologických spoločností zo Slovenska, ktoré sa uchádzajú o ocenenie v hlavnej kategórií Fast 50 alebo v jednej zo štyroch vedľajších kategórií: Vychádzajúce hviezdy (najmladšie spoločnosti), Veľká päťka (najväčšie spoločnosti) Cena za najväčšiu inováciu a Cena za sociálnu inováciu.Uplynulé ročníky sú podľa spoločnosti Deloitte Slovensko dôkazom toho, že aj slovenské firmy z technologického odvetvia sú na vysokej úrovni, dosahujú výborný rast, a že sú porovnateľné s firmami z regiónu strednej Európy, keď sa v predchádzajúcich ročníkoch pravidelne umiestňovali na popredných miestach rebríčka.Deloitte Technology Fast 50 hodnotí rýchlo rastúce technologické spoločnosti v odvetviach komunikácie, zelené technológie, fintech, hardvér, zdravotníctvo a biotechnológie, médiá, zábavný priemysel a softvér.Rebríček presahuje hranice strednej Európy. Všetky zúčastnené spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá rebríčka, sa zaradia aj do rebríčka Deloitte Fast 500 pre región EMEA.TASR informoval Andrej Fekete zo spoločnosti Deloitte Slovensko.