Do Švajčiarska, Rakúska a Talianska sa vrátila zima

Viedeň/Bern/Rím 5. mája (TASR) - Studený front priniesol v nedeľu do viacerých európskych štátov výrazné ochladenie a sneženie aj do nížin.Vo švajčiarskych mestách Bern a St. Gallen nebolo 5. mája doteraz zaznamenané také množstvo čerstvého snehu ako tento rok, informovala švajčiarska agentúra SDA. V St. Gallene, ležiacom vo výške 669 metrov nad morom, napadlo do rána 19 centimetrov snehu. Predchádzajúci májový rekord má hodnotu 12 centimetrov a pochádza zo 7. mája 1957.Ulice Bernu v nadmorskej výške 540 metrov pokryli štyri centimetre snehu. Predchádzajúce rekordné množstvo snehu — jeden centimeter — napadlo 1. mája 1945. V máji tam okrem tohto dátumu nebolo sneženie zaznamenané od začiatku meraní v roku 1931.Počasie narušilo aj cyklistické preteky Tour de Romandie, ktorých etapu museli skrátiť.Podobná situácia je aj v susednom Rakúsku. V obci St. Johann im Pongau v nadmorskej výške 634 metrov napadlo šesť centimetrov čerstvého snehu, v Reutte (850 metrov) mali 16 centimetrov. Na observatóriu Sonnblick v nadmorskej výške 3100 metrov v pohorí Vysoké Taury napadlo od soboty do nedeľňajšieho predpoludnia 55 centimetrov snehu. Súvislý snehový poprašok sa objavil v Salzburgu (424 metrov nad morom), kde sa tak naposledy stalo 4. mája 1987.Na švajčiarskych i rakúskych cestách navyše došlo k množstvu nehôd. Napríklad na diaľnici A9 v Hornom Rakúsku došlo pri daždi so snehom k hromadnej zrážke desiatich až dvanástich vozidiel. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia.Podľa rakúskeho Centrálneho inštitútu pre meteorológiu a geodynamiku (ZAMG) sa situácia v Rakúsku v pondelok upokojí, avšak návrat jarných teplôt je v nedohľadne. Počasie zostane na budúci týždeň premenlivé a v utorok ráno hrozí v niektorých regiónoch mráz. Mráz hrozí v pondelok a v utorok aj vo Švajčiarsku.V talianskych Alpách snežilo približne od výšky 800 metrov, najmä v regióne Tridentsko-Horná Adiža. Teplota päť stupňov bola nameraná v mestách Bolzano a Trident. Pri sicílskom meste Marsala prišiel v rozbúrenom mori pri kitesurfingu o život nemecký turista.Prudký vietor sužoval v nedeľu Lombardsko. Katedrála v meste Vigevano bola zatvorená kvôli padajúcim kusom muriva. Vietor spôsobil aj meškanie odletov na letiskách v Miláne a Janove, niekoľko letov zrušili.Sneh a krupobitie zasiahli severoitaliansky región Piemont. V údolí Valle d'Aosta musela horská služba zachraňovať troch francúzskych horolezcov, ktorí kvôli zlému počasiu zablúdili v nadmorskej výške takmer 4000 metrov.