Do Talianska prišlo v septembri len 947 nelegálnych migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Bratislava 31. októbra (TASR) - V septembri prišiel do Talianska rekordne nízky počet - len 947 - nelegálnych migrantov. Celkovo 21.313 nelegálnych migrantov dorazilo do tejto krajiny od 1. januára do 8. októbra 2018. To predstavuje pokles o 80 percent oproti tomu istému obdobiu vlaňajška a o 85,2 percenta oproti rovnakému obdobiu v roku 2016. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú TASR v stredu poskytlo talianske veľvyslanectvo v Bratislave.Vyše 50 percent z celkového počtu nelegálnych migrantov, ktorí do Talianska dorazili v septembri, prišlo z územia Tuniska (485 osôb). Pomerne nízky počet nelegálnych migrantov prišiel z Líbye (len 67 osôb). Zo všetkých migrantov, ktorí prišli do Talianska od januára, pochádzalo najviac z Tuniska (22 percent), nasledovali Eritrea (14 percent), Sudán (8 percent), Pakistan (6 percent) a Irak (6 percent). Od 1. januára do 8. októbra prišlo do Talianska dovedna 3254 mladých osôb bez sprievodu.Za tento čas zahynulo podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pri pokusoch dostať sa cez Stredozemné more celkovo 1777 migrantov. Predstavuje to pokles o 36,5 percenta oproti tomu istému obdobiu vlaňajšieho roka a o 51,8 percenta oproti rovnakému obdobiu v roku 2016.Talianske orgány podľa ministerstva vnútra koordinovali od začiatku roka do 8. októbra operácie zamerané na záchranu dovedna 18.332 migrantov v Stredozemnom mori. Talianske lode vykonali 49 percent z týchto záchranných operácií, misia EÚ Eunavfor Med 13 percent a mimovládne organizácie 28 percent. Líbyjská pobrežná stráž za tento čas zachránila 13.898 migrantov.Podľa Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) prevádzači migrantov často propagujú cesty do Európy na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter či Instagram.Od januára do 8. októbra organizácia IOM napomohla dovedna 12.544 dobrovoľným asistovaných repatriáciám migrantov z Líbye do krajín pôvodu, a tiež 18.000 asistovaným dobrovoľným návratom migrantov z Nigeru, z ktorých až 15.000 repatriácií bolo uskutočnených v rámci projektu financovaného Talianskom.O medzinárodnú ochranu požiadalo v Taliansku od januára do 8. októbra 44.316 ľudí. To je o 59 percent menej než v rovnakom období roku 2017, keď takýchto žiadostí bolo 108.202.Jednu z troch foriem medzinárodnej ochrany priznali talianske úrady 36 percentám z celkových 74.145 žiadostí podaných už skôr, ktoré Taliansko zatiaľ stihlo v tomto roku posúdiť. Štatút utečenca pritom dostalo len sedem percent žiadateľov, doplnkovú ochranu priznali štyrom percentám a humanitárnu ochranu (povolenie na pobyt) udelili 25 percentám.