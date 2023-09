Do Tatier sa po desaťročiach sa vráti reliéf, dopomohol k tomu objav v Maďarsku

Pôvodný zmizol po II. svetovej vojne

17.9.2023 (SITA.sk) - Národnú kultúrnu pamiatku Pavilón Szilágyiho vo Vysokých Tatrách čaká menšia obnova.Osadiť chcú na ňom bronzový reliéf s podobizňou zakladateľa a významného podporovateľa tatranského turizmu Dezidera Szilágyiho (1840-1901) a bronzovú tabuľu.Vyhliadkový altánok sa nachádza takmer na konci cesty vedúcej zo Starého Smokovca na Hrebienok.Ako pre agentúru SITA povedal primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák , na budúci rok si pripomenú 120. výročie od sprístupnenia altánku verejnosti.Reliéf s podobizňou Szilágyiho dalo vyrobiť občianske združenie Sine Metu podľa makety reliéfu objavenej v Maďarsku. Ten pôvodný zo stavby zmizol po druhej svetovej vojne.Podľa primátora Štefaňáka je pavilón zrejme najstaršou stavbou na Hrebienku. Reliéf s tabuľou by mal byť na nej umiestnený do konca roka.„Občianske združenie chcelo kópiu osadiť, keďže však ide o národnú kultúrnu pamiatku, musí splniť všetky podmienky a mať povolenia všetkých dotknutých orgánov,“ vysvetlil primátor, podľa ktorého chce združenie následne reliéf darovať mestu. Krajský pamiatkový úrad v Prešove už osadenie povolil.Šesťboký pavilón s kamennou podnožou a kovovou konštrukciou sa nachádza na juhovýchodnom úpätí Slavkovského štítu.Postavený bol z iniciatívy prvej turistickej organizácie v danom území – Uhorského karpatského spolku, ktorý vznikol pred 150 rokmi. Ide o pamiatku na uhorského ministra spravodlivosti, liberálneho politika, predsedu parlamentu, univerzitného profesora, ale aj milovníka a propagátora Tatier Szilágyiho.„Vypracovaním projektu a realizáciu pomníka, koncipovaného zároveň ako vyhliadkový pavilón bol poverený Gedeon Majunke, staviteľ zo Spišskej Soboty,“ uvádza sa vo verejnej vyhláške pamiatkového úradu. Do užívania bol odovzdaný 7. augusta 1904.V minulosti sa na ňom už reliéf s podobizňou spomínaného politika nachádzal. V rokoch 1932 a 1937 tam boli osadené aj pamätné tabule venované funkcionárom spolku Mikulášovi Fischerovi, Františkovi Dénešovi, Mikulášovi Szontághovi, st. a Michalovi Guhrovi.Odstránili ich po skončení druhej svetovej vojny za neznámych okolností. Pavilón bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 2011.