Do TOP Finále JA Firiem postúpilo sedem najlepších tímov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) – Najlepších sedem tímov z 24. ročníka celoslovenského Junior Achievement(JA) Veľtrhu podnikateľských talentov postúpilo do TOP Finále JA Firiem, ktoré sa uskutoční 21. mája. Jeho víťaz získa miestenku na medzinárodné finále vo Francúzsku. Médiá o tom informovala nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko.Sú to prešovské Evanjelické kolegiálne gymnázium, Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej ulici v Bratislave, Gymnázium na Školskej ulici v Dubnici nad Váhom, košické Gymnázium na Trebišovskej ulici, košické Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Evanjelické gymnázium v Tisovci a Gymnázium na Poštovej ulici v Košiciach.Medzi najúspešnejšie produkty sa podľa JA Slovensko zaradili čokoládové slamky, ktoré šetria životné prostredie, hra pre deti, ktorá im pomáha naučiť sa vyslovovať písmenko „R“, ergonomická bezdrôtová myš so solárnym pohonom, ale aj lyžiarsky doplnok, ktorý udržiava lyže spojené a umožňuje ich niesť prevesené cez plece.Inovatívne produkty a projekty prezentovalo v utorok (9.4.) takmer 80 tímov zo stredných aj základných škôl. Na veľtrhu sa prezentovali školy, ktoré sú zapojené v školskom roku 2018/2019 do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia alebo JA Podnikanie v cestovnom ruchu II.