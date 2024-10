Do Trnavy a okolitých obcí pôjdu z Programu Slovensko desiatky miliónov, kooperačná rada prerozdelila už 20 miliónov eur

Rada prerozdelila 20 miliónov eur

Na Slovensku je zriadených 18 kooperačných rád udržateľného mestského rozvoja, ktoré môžu rozhodovať o prerozdelení čiastky 650 miliónov eur. Ďalších 1,5 miliardy prerozdeľujú Rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samosprávy, štátnej správy a sociálno – ekonomických partnerov, ako sú mimovládne organizácie, podnikatelia či cirkvi.





1.10.2024 (SITA.sk) - Mesto Trnava a dvanásť okolitých obcí má k dispozícii 40 miliónov eur z eurofondov, konkrétne z Programu Slovensko . O ich použití podľa prednostky Mestského úradu v Trnave Kataríny Koncošovej už nerozhoduje žiadne ministerstvo, ale priamo v regióne kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Trnava. Jej členmi sú predstavitelia Trnavy a dotknutých obcí.Kooperačná rada už podľa Kataríny Koncošovej hlasovaním o projektových zámeroch prerozdelila 20 miliónov eur z alokovanej čiastky a čoskoro podporí ďalšie zámery. Zelenú dostal projektový zámer autobusového dopravcu Arriva , výsledkom ktorého bude 17 elektrobusov pre mestskú dopravu v Trnave.„Z našich mestských projektov to bude napríklad humanizácia obytného súboru Linčianska, to je projekt za 15 miliónov eur, kde teraz prebieha príprava verejného obstarávania. Ďalším veľkým projektom bude modernizácia kamerového systému za 3,7 milióna eur, určite stojí za zmienku rekonštrukcia Emmerovej vily za 2,7 milióna eur alebo parku pri Kalvárii za 1,3 milióna eur,“ povedala Koncošová.Peniaze však pôjdu aj do obcí pre Trnave, aj keď niektoré majú problém s podmienkou ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie , ktoré minimálnu výšku podpory určilo na 200 tisíc eur. Túto podmienku viaceré projekty obcí nesplnili, preto neboli schválené.„Ale podporu získal napríklad projekt modernizácie základnej školy a jej areálu v Bučanoch, takisto podobný projekt v Suchej nad Parnou, projekt modernizácie základnej školy v Ružindole, v Suchej nad Parnou aj cesta na jednej z ulíc,“ vymenovala Koncošová.K problémovým situáciám pri hlasovaní v kooperačnej rade podľa nej nedochádza, pretože starostovia dopredu vedeli, na čo sa majú pripraviť.„Je dôležité povedať, že sa posúvame k integrovanému prístupu. Naše projekty musia mať širší význam ako pre jednu obec alebo jedno mesto, aby slúžili pre širšie okolie,“ vysvetlila. Napríklad projekt nákupu elektrobusov bez problémov podporili aj starostovia, lebo nebudú slúžiť len pre Trnavčanov a takisto životné prostredie sa ich používaním nezlepší len v Trnave.Mesto Trnava a okolité obce nebudú mať s čerpaním pridelených peňazí z programu Slovensko problém. „My sa vôbec neobávame, že by sme ich nevyčerpali. Naopak, dúfame, že ešte budú nejaké finančné prostriedky navyše. Len mesto Trnava má dnes k dispozícii projekty so stavebným povolením za 49 miliónov eur,“ poznamenala prednostka Koncošová.Očakáva, že keď budú problémy s čerpaním eurofondov inde, finančné prostriedky budú napokon prerozdelené do tých regiónov, kde ich dokážu vyčerpať.