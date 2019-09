Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo tento rok 6846 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TESCO SR Foto: TESCO SR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Do Týždňa dobrovoľníctva sa tento rok zapojilo od 16. do 22. septembra 6846 ľudí, ktorí spolu odpracovali 14.513 hodín. Dobrovoľnícky program pripravilo viac ako 400 organizácií. Piaty ročník Týždňa dobrovoľníctva tak prepísal doterajší rekord v počte zapojených ľudí. TASR o tom informovala Michaela Bagalová z Bratislavského dobrovoľníckeho centra.Dobrovoľníci počas akcie pomohli so skrášlením okolia, maľovaním plotov, upratovaním materských a nízkoprahových centier alebo zobrali seniorov aj ľudí s mentálnym postihnutím na prechádzku a kávu. Taktiež zbierali odpadky, vyrábali darčeky pre deti z detských domovov a pomohli aj s výrobou dekoratívnych sviečok v chránenej dielni.uviedla Gabriela Podmaková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.V rámci Týždňa dobrovoľníctva pripravili organizácie aj množstvo sprievodných podujatí. Ľudia sa mohli zúčastniť na dňoch otvorených dverí, počas nich organizácie prezentovali aktivity, na ktoré potrebujú dobrovoľnícku pomoc. Nechýbali ani nábory dobrovoľníkov či "zoznamka" s dobrovoľníctvom. Vyvrcholením bol sobotný (21. 9.) Trh dobrovoľníctva v Starej tržnici v Bratislave, na ktorom sa predstavilo 30 neziskových organizácií. Návštevníci sa mohli priamo na mieste opýtať zástupcov občianskych a neziskových organizácií, na aké aktivity a ako často potrebujú dobrovoľnícku pomoc. Trh navštívilo podľa organizátorov približne 1500 ľudí.Každý rok sa do Týždňa dobrovoľníctva na Slovensku zapája viac ľudí. Minulý rok to bolo 4535 dobrovoľníkov, ktorí venovali druhým viac ako 10.900 hodín bez nároku na odmenu.