Do ulíc kolumbijských miest vyšli desaťtisíce ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 22. novembra (TASR) - Desaťtisíce Kolumbijčanov vyšli vo štvrtok do ulíc, aby tak vyjadrili svoju nespokojnosť s vládou a prezidentom Ivánom Duquem. Informovala o tom agentúra AFP.Tisíce protestujúcich zaplnili v metropole Bogota hlavné námestie i priľahlé ulice, pričom mnohí z nich mali v rukách transparenty s nápismi akoči "Štvrtkové protesty prebiehali väčšinou pokojne, potýčky s poriadkovými silami boli hlásené z bogotského predmestia Suba a mesta Cali, kde pri zrážkach s demonštrantmi utrpelo zranenia sedem policajtov.Šéf kolumbijskej polície Oscar Atehortúa Duque uviedol, že na protivládnych protestoch sa vo štvrtok v celej Kolumbii zúčastnilo približne 130.000 ľudí.Na protesty a generálny štrajk vyzvali odborové zväzy a skupiny zastupujúce študentov, roľníkov, ženy, pôvodných obyvateľov Kolumbie a ľudí afrického pôvodu.Ľudia v uliciach kolumbijských miest protestujú proti údajným plánom vlády zvýšiť vek odchodu do dôchodku a znížiť minimálnu mzdu pre mladých ľudí.Prezident Iván Duque v stredu večer vyzval národ na pokoj. Stalo sa tak v obavách, že by Kolumbia mohla zažiť podobné násilie, k akému došlo v Bolívii, Čile a Ekvádore, kde pri protestoch prišli o život desiatky ľudí.