Do úložiska dopravili 85 kusov vláknobetónových kontajnerov odpadu.

Bratislava 20. júla (TASR) - Do Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) bolo v 1. polroku 2018 prepravených a uložených 85 kusov vláknobetónových kontajnerov. TASR o tom informovala v piatok Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS). Ide o nízkoaktívny rádioaktívny odpad.Úložisko je multibariérové, povrchového typu, ktoré je určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov. Tie vznikajú pri prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení, pre inštitucionálne rádioaktívne odpady a zachytené rádioaktívne odpady.JAVYS zabezpečil v 1. polroku aj päť prípadov záchytu rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu. Išlo prevažne o rôzne súčiastky poľnohospodárskej techniky. Materiály po ich identifikácii a zdokumentovaní prepravia na ďalšie nakladanie do JAVYS.Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v RÚ RAO, sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne ich prepravia do RÚ RAO na definitívne uloženie.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky.