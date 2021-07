Do Únie už môžu cestovať obyvatelia ďalších krajín, obmedzenia by sa mali postupne zrušiť aj pre Čínu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Rada Európskej únie rozšírila zoznam krajín, pre ktoré by sa mali zrušiť cestovné obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu. Tento zoznam budú aj naďalej každé dva týždne preskúmavať a podľa potreby aktualizovať.Ako Rada informovala na svojej internetovej stránke, do EÚ už budú môcť cestovať bez nevyhnutných dôvodov obyvatelia ďalších desiatich krajín a jedného územného celku.Ide o občanov Arménska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Bruneja, Kanady, Jordánska, Čiernej Hory, Kataru, Moldavska a Saudskej Arábie.V kategórii územných celkov, ktoré nie sú uznané za štáty najmenej jedným členským štátom únie, zrušia obmedzenia pri cestách do EÚ pre obyvateľov Kosova. Cestovné obmedzenia by mali postupne zrušiť aj pre osobitné administratívne oblasti Číny, a to Hongkong a Macao.