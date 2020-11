Do USA vycestoval na letnú brigádu len zlomok slovenských študentov

Ako zasiahla pandémia sféru študentských brigád v zahraničí? Pocítili ste to v oblasti Work & Travel?

O spoločnosti Southwestern Advantage:

4.11.2020 (Webnoviny.sk) -Rozhodne áno. Od marca bolo pozastavené vydávanie víz a nie je jasné, kedy ho ambasáda opäť obnoví. Do USA tak mohli vycestovať len tí študenti, ktorí si boli schopní zaobstarať vízum J-1 potrebné na prácu v zahraničí ešte pred vypuknutím pandémie.Na jar 2020 sme z oblasti Európa 1 (čo je Slovensko, Estónsko, Litva, Lotyšsko a Poľsko) mali prihlásených do nášho programu predaja kníh v USA spolu 522 študentov. Z toho bolo 18 študentov dostatočne zodpovedných a veru aj rýchlych, aby si stihli svoje víza typu J1 vybaviť včas pred pandémiou a do USA napokon šťastne dorazili. Okrem nich sme za oceánom mali ešte nejakých študentov aj z Bulharska, no oproti minulým sezónam sú tieto počty len omrvinkou toho, čo to bývalo. Pre porovnanie, každé leto s nami predáva knihy a vzdelávacie materiály takmer 1 500 študentov.V programe Southwestern Advantage sme mali prihlásených 23 slovenských študentov, z nich 3 odišli do USA a 10-tim sme vybavili prácu v Spojenom kráľovstve. Zvyšní študenti sa rozhodli, že budú pracovať v miestnej slovenskej charite alebo jednoducho ostali v lete doma a leňošili. Začali sme spolupracovať s OZ Svetielko nádeje, ktorému pomáhame so zbierkou na mobilný hospic pre deti s rakovinou, niektorí zo študentov sa zapojili práve do tejto peknej aktivity.Áno a my tomu úplne rozumieme, strach z ochorenia je opodstatnený a opatrnosť je vždy namieste. Študenti, ktorí sa rozhodli tento rok necestovať, môžu tak urobiť s nami na budúcu sezónu bez akýchkoľvek nákladov navyše, prípadne sa už teraz mohli zapojiť do predaja v ich domovskej krajine. Ako som spomínala, našou hlavnou alternatívou bola práca v Spojenom kráľovstve, išlo taktiež o predaj kníh.Traja slovenskí študenti, ktorí sú v našom programe, boli v americkom štáte Minnesota. Ubytovaní boli v hosťovských rodinách, ako u nás býva zvykom. Rodiny boli samozrejme tiež opatrné, no veľmi nápomocné a pohostinné. Všetci naši študenti sa riadili bezpečnostnými pravidlami, ktoré sme pre nich pripravili a sú dostupné aj na našej stránke. Prešli si najprv takzvanou "školou virtuálneho predaja" a produkty ponúkali cez Zoom, neskôr absolvovali aj školenie na osobný predaj a boli vyslaní do štátov s nízkym výskytom koronavírusu. Samozrejme sme im vštepili pravidlá dodržiavania bezpečnej vzdialenosti, boli zaopatrení maskami, pravidelne sa im merala teplota a dodržiavali všetky miestne opatrenia.V tejto chvíli, našťastie, nemáme ani jedného európskeho študenta pozitívneho na toto ochorenie. Zopár študentov bolo testovaných, no výsledky boli negatívne. Všetky testy boli hradené zo zdravotného poistenia, ktoré je súčasťou ich pracovného víza. Našich študentov sme pripravovali aj na príchod domov, neustále sme sledovali aktuálne nariadenia jednotlivých štátov, z ktorých naši študenti pochádzajú a posielali sme im čerstvé informácie.Veru áno. Keďže väčšina škôl v USA prerušila vyučovanie, resp. prešla na online formu, zvýšil sa logicky dopyt po učebniciach na domáce vzdelávanie a po cvičebniciach, ktoré pomáhajú s domácimi úlohami. No a presne tieto my v Southwestern Advantage ponúkame. Naši americkí študenti preto zažili jedno zo svojich najlepších liet. Začiatkom septembra minulého roka sme mali 12 predajcov – nováčikov, ktorí predali vyše 2 000 položiek. Dnes máme až 45 takýchto predajcov.Túto sezónu odhadujeme zhruba o 70 % menej celkových tržieb z predaja našich produktov ako tú minulú.Od roku 1868 ponúka spoločnosť Southwestern Advantage program, ktorý poskytuje študentom vysokých škôl možnosti, ako si prispieť na náklady spojené so štúdiom, zároveň získať pracovné skúsenosti, podnikateľské zručnosti a posilniť si vlastnosti potrebné na dosiahnutie svojich životných cieľov.Každé leto ponúka takmer 1 500 študentov z viac ako 200 univerzít na celom svete rodinám zo Spojených štátov a Kanady vzdelávacie materiály, knihy a on-line produkty. Študenti sú väčšinou ubytovaní v hosťovských rodinách. Od roku 2001 sa programu Southwestern Advantage zúčastnilo spolu 315 slovenských študentov. V roku 2019 bolo v programe 39 študentov zo Slovenska. Spoločne vytvorili tržbu viac ako pol milióna dolárov a dosiahli tak zisk 275 262 dolárov.Pre viac informácií navštívte stránku Southwestern Advantage Informačný servis