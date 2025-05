Do ústavy chcú dostať dve pohlavia aj právo na život počatého dieťaťa. Kresťanská únia rokuje o podpore vládneho návrhu – VIDEO

KÚ chce jasnú definíciu biologického pohlavia

Novela rieši aj práva detí a rodičov

20.5.2025 (SITA.sk) - Kresťanská únia (KÚ) je za určitých podmienok pripravená podporiť novelu ústavy, ktorá by napríklad zaviedla do Ústavy SR len dve pohlavia, či upravila možnosti adopcií. KÚ informovala, že je pripravená podporiť ju, no len v prípade, že bude „hrádzou proti progresivizmu, nie premiérovým predvolebným billboardom“. Zásadnými podmienkami, ktoré si politický subjekt stanovil, je uznávanie dvoch pohlaví, mužského a ženského daných biologicky. Rovnako nástoja aj na práve na život počatého dieťaťa.„Vyzývame vládne strany a KDH na politické rokovania, aby sme našli taký text ústavy, ktorý by podporilo 90 poslancov v parlamente. Férovo hovoríme o našich podmienkach teraz, aby sme vytvorili priestor na diskusiu, nakoľko hlasy našich poslancov môžu byť rozhodujúce,“ uviedol predseda KÚ Milan Krajniak . Politický subjekt má v parlamente dvoch zástupcov, a to Annu Záborskú a Richarda Vašečku, ktorí boli zvolení v rámci volebnej koalície KÚ - Za ľudí Slovensko (vtedy OĽaNO).KÚ navrhuje doplniť k článku o dvoch pohlaviach, mužskom a ženskom, aj to, že tieto pohlavia sú dané biologicky. „Zmeny pohlavia na základe pocitov či nálad výrazným spôsobom zasahujú do chodu spoločnosti. Pohlavie je objektívna skutočnosť,“ uviedol podpredseda KÚ Richard Vašečka „Doplnením článku 'Počaté dieťa má právo na život' zákon ustanoví, či a za akých podmienok je možné vykonať umelý potrat, nechceme v ústave zakázať interrupcie. Chceme tým nakloniť misku váh v prospech práv nenarodeného dieťaťa. To, či a za akých podmienok je možné vykonať umelý potrat, ustanoví zákon,“ dodal Krajniak. Podotkol, že v súčasnosti o rozsahu práv nenarodeného dieťaťa a o práve na súkromie rozhoduje Ústavný súd SR . Predmetný návrh by to podľa jeho slov vrátil späť do rúk parlamentu.Novela zavádza uznávanie len dvoch pohlaví, a to muža a ženy. Zároveň zaručuje rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ak by novela ústavy prešla legislatívnym procesom, maloleté dieťa by si po novom mohli osvojiť len manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve.Osvojiť dieťa si bude môcť aj pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch si dieťa bude môcť osvojiť aj osamelá osoba, a to v prípade, ak je osvojenie v záujme dieťaťa. Do ústavy by mohol pribudnúť aj odsek, podľa ktorého, „rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami a školskými zariadeniami, ak je nad rámec štátneho výchovno vzdelávacieho programu“.Zároveň bude na výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania potrebný súhlas zákonného zástupcu. Na to, aby bola ústava novelizovaná je ale potrebné, aby sa v parlamente našla ústavná väčšina. Za predložené zmeny by muselo hlasovať viac ako 90 poslancov NR SR. Vládna koalícia teda na ich schválenie potrebuje podporu aspoň časti opozičných poslancov.