Do užšieho výberu Festivalu rozhlasových hier postúpilo 20 titulov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) - Do užšieho výberu Festivalu rozhlasovej hry RTVS postúpilo dvadsať titulov. Rozhodla o nich odborná porota, ktorá hodnotila celkovo 63 hier v dvoch kategóriách, nad 30 minút a do 30 minút. Rozhlasové hry, ktoré sa dostali do užšieho výberu, vyhlásilo v priamom prenose Rádio Devín. TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Medzi desiatku hier nad 30 minút postúpila hra Advent (autor Dodo Gombár), inscenácia Lulu (trojica autorov Frank Wedekind, Martina Vannayová, Martin Porubjak, Marína Havranová (Ivan Stodola), Mrzutá (Jonáš Záborský/Lenka Garajová), Obvinenie (Maroš Hečko, Maja Hriešik, Radka Hoffmanová), Papuša (Angelika Kuzniak, Martina Vannayová), Posledné dni ľudstva (Karl Kraus, Ján Mikuš, Jana Mikuš Hanzelová), Slovo Válkovo (Peter Pavlac), Volám sa Mária (Ivica Ruttkayová) a Vražda na Níle (Agatha Christie, Martina Vannayová, Margaréta Cvečková).V kategórii rozhlasové hry do 30 minút postupujúcu desiatku tvoria inscenácie Faust (autor Ján Mikuš), Feldpošta (Barbora Nitschová), Incident Ludex (Patrik Samohýl), Infekcia stereotypu (Vanda Zemanová – Alberty), Kar (Terézia Vansová, Miroslav Dacho), Requiem pre Rusalku (Klára Madunická), Tuberáci (Boleslav Bratislavský, Miroslav Dacho), V borbe s temnotou (Boleslav Bratislavský, Miroslav Dacho), Zememerač K (Tomáš Hučko) a Život v lese (Tomáš Hučko).Porota rozhodovala v zložení - režisér a umelecký šéf trnavského Divadla Jána Palárika Juraj Bielik, teatrologička Nadežda Lindovská, teatrológ Miron Pukan, šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák a spisovateľ a dramatik Pavel Rankov, ktorý je zároveň predsedom poroty. Festival sa uskutoční 10. až 12. júna v Trnave a verejnosť sa víťazov oboch kategórií dozvie 12. júna.Hlavnými organizátormi festivalu sú RTVS a Trnavský samosprávny kraj. Hlavným partnerom je Rádio Devín. Partnermi sú mesto Trnava, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Kultúrne centrum Malý Berlín, Združenie rozhlasových tvorcov, Literárne informačné centrum a Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska. Ambasádorkou festivalu je herečka Emília Vášáryová.