Do väzby vzali ďalších troch údajných účastníkov nepokojov v Moskve

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. augusta (TASR) - Okresný súd v Moskve v pondelok rozhodol o vzatí do väzby troch ďalších osôb obvinených v prípade nepokojov, ku ktorým došlo v ruskej metropole 27. júla.Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy, ktorá uviedla, že najnovší súdny verdikt sa týka Daniila Konona, Vladislava Barabanova a Sergeja Abaničeva.Tí vznesené obvinenia - z účasti na masových nepokojoch či ich podnecovania - odmietajú. Ich advokáti tvrdia, že súd nemá dôkazy, ktoré by potvrdili tvrdenia vyšetrovateľov.Ako spresnil spravodajský portál Fontanka.io, Barabanova vyšetrovatelia obvinili, že "organizoval smer pohybu" účastníkov nepovoleného mítingu v Moskve.Konon je zasa obvinený, že sa nasilu pokúšal dostať z obkľúčenia a použil obranný sprej.Abaničev bol vzatý do väzby do 27. septembra na základe tvrdenia vyšetrovateľa, že sa zúčastnil na protestnej akcii a do zasahujúcich príslušníkov bezpečnostných zložiek hodil plechovku, čím ich ohrozil. Abaničevova obhajoba tvrdí, že jej mandant sa o politiku nezaujíma, preto ani nemal v úmysle zúčastniť sa na protestnej akcii, len sa zhodou okolností ocitol v blízkosti miesta jej konania.Obvinených prišla na súd podporiť aj Ľubov Soboľová, ktorú moskovská volebná komisia nedávno odmietla zaregistrovať ako kandidátku za poslankyňu moskovského mestského zastupiteľstva. Soboľová pred novinármi uviedla, že zatknutia účastníkov spomínaného pokojného protestu sú nezákonné. Dodala, že ich cieľom je zastrašiť ruskú spoločnosť.Súd sa bude v pondelok zaoberať ešte prípadom jednej osoby, dodali ruské médiá.V kauze nepokojov z 27. júla je obvinených spolu desať osôb. Na základe rozhodnutia súdu, vrátane pondelkového, je osem z nich už vo väzbe.Tento prípad prevzal Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) a pracuje na ňom 84 vyšetrovateľov, uviedol server Novaja gazeta.V súvislosti s kauzou nepokojov počas úradmi nepovolenej protestnej akcie z 27. júla bol zadržaný a do väzby vzatý aj vysokoškolský študent ekonómie Jegor Žukov. Na jeho podporu sa v pondelok v centre Moskvy konala protestná akcia, počas ktorej polícia zadržala jej štyroch účastníkov.