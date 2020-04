Do videohovorov medzi žiakmi a učiteľmi prenikli neznáme osoby, ktoré sa obnažovali a aj nadávali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.4.2020 - Školy v americkom meste New York už nebudú používať na videokonferencie aplikáciu Zoom. Dôvodom sú viaceré bezpečnostné riziká. Tamojší školský úrad nariadil školám, aby "čo najskôr prestali používať Zoom".Hovorkyňa Danielle Filson pre CNN povedala, že "pracujú na nových možnostiach učenia na diaľku, pričom ich hlavným záujmom je ochrániť žiakov aj zamestnancov".Úrad nemá zmluvu, ktorá by ho zaväzovalo používať Zoom. Filson dodala, že žiaci a pedagógovia prejdú na službu Microsoft Teams, ktorá "ponúka rovnaké možnosti s náležitými bezpečnostnými opatreniami".Federálne úrady tento týždeň varovali pred útokmi prostredníctvom aplikácie Zoom. Do videohovorov medzi žiakmi a učiteľmi napríklad prenikli neznáme osoby, ktoré začali nadávať, jeden muž sa dokonca obnažil.Výkonný riaditeľ Zoomu Eric Yuan sa ospravedlnil všetkým poškodeným a dodal, že sa snažia zvýšiť bezpečnosť používateľov. Potvrdil tiež, že aplikáciu využíva 90-tisíc škôl v 20 krajinách po tom, ako ju sprístupnili zadarmo na učenie na diaľku pre obmedzenia vyplývajúce zo šírenia koronavírusu.