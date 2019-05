Do volebnej miestnosti na eurovoľby si treba vziať občiansky preukaz

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. mája (TASR) - Dôležité je vziať si do volebnej miestnosti občiansky preukaz, v prípade volieb mimo miesta trvalého bydliska aj hlasovací preukaz. Pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu to pripomenula Lucia Kirinovičová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.vysvetlila Kirinovičová. Zdôraznila, že hlasovací lístok je potrebné vhodiť do volebnej urny v obálke.dodala.Hlasovací preukaz si môžu voliči vybaviť osobne najneskôr v deň pred konaním volieb, teda 24. mája. Urobiť tak môžu na príslušných obecných úradoch počas pracovných hodín. V zmysle zákona vydá obec preukaz bezodkladne. Rezort vnútra pripomenul, že je platný len s príslušným občianskym preukazom.Výsledky volieb sa verejnosť dozvie podľa jej slov až po uzavretí volebných miestností v poslednom štáte, a to v Taliansku, v nedeľu po 23.00 h.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.