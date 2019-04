Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 11. apríla (TASR) – Do Vysokých Tatier po roku opäť zavítali literáti. Vedúci oddelenia kultúry a športu na tamojšom Mestskom úrade Ján Bendík informoval, že od štvrtka až do 15. apríla organizujú už 4. ročník medzinárodného festivalu Tatranská literárna jar. „Výnimočný bude aj doposiaľ najvyššou medzinárodnou účasťou, Tatry navštívia autori zo siedmich európskych krajín — Česka, Poľska, Ukrajiny, Srbska, Maďarska, Rumunska a Slovenska,“ priblížil.Štvordňové stretnutie sa bude orientovať na prehĺbenie literárnych vzťahov tvorcov krajín Vyšehradskej skupiny a ďalších, jeho atmosféru dotvorí aj bohatý sprievodný program. Tatranskú literárnu jar organizuje Spolok slovenských spisovateľov (SSS) v spolupráci s mestom a tamojšou knižnicou. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia bude séria besied a prezentácií na školách a v knižniciach v Poprade, Svite a Starom Smokovci. Počas nich poprední spisovatelia predstavia časť svojho diela. „Okrem stretnutia s verejnosťou čakajú autorov literárne večery, návšteva Ľadového dómu na Hrebienku, ako aj prijatie v mestskej obradnej sieni,“ doplnil Bendík s tým, že v rámci podujatia sa uskutoční kolokvium k otázkam spolupráce zúčastnených spisovateľských združení, vydavateľských zámerov a prekladov literárnych diel.Zahraniční hostia i domáci spisovatelia sa tiež vydajú po stopách významných spisovateľov. „Vysoké Tatry majú množstvo zaujímavých a historicky významných miest aj v spojitosti s literárnym umením. Rozhodli sme sa teda do programu zaradiť aj návštevu pamätníka Franza Kafku v Tatranských Matliaroch, pamätnej dosky Jiřího Wolkra v Tatranskej Polianke a pamätníka Maše Haľamovej na Štrbskom Plese. Títo umelci v Tatrách strávili istú etapu svojho života, zanechali tu stopy aj časti svojho diela, je preto nanajvýš vhodné, vzdať im úctu,“ upozornil Bendík.Leitmotívom všetkých programov tradičného podujatia bude Dunaj, dôležitou súčasťou tohto ročníka festivalu je aj prezentácia medzinárodnej antológie poézie klasikov podunajských krajín Veľký pán Dunaj. Tá je produktom viacročnej medzinárodnej spolupráce spisovateľských organizácií podunajských štátov. „V literatúrach národov spojených s touto európskou veľriekou je nielen riekou života, ale aj riekou spájajúcou každého z nás s vlasťou, kultúrnymi spoločenstvami, v ktorých sa odrážajú naše spoločné dejiny, v ktorých sa zrkadlia naše súčasné i budúce nádeje,“ dodáva predseda SSS Miroslav Bielik.