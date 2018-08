DO ZÁBRAN PRED BRITSKÝM PARLAMENTOM NARAZILO VOZIDLO

Londýn 14. augusta - Britská polícia v utorok vzala do väzby muža pre podozrenia z terorizmu po tom, čo autom narazil do bezpečnostných zábran pred budovou parlamentu v Londýne. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



Zranenia utrpeli najmenej dvaja ľudia, ktorých ošetrili v nemocnici, podľa polície však nie sú v ohrození života. Vodič autom najprv narazil do skupiny cyklistov a chodcov, následne pridal plyn a vo veľkej rýchlosti narazil do bezpečnostných bariér pred Westminsterským palácom.



Po náraze vodič z vozidla nevystupoval, uviedli svedkovia. Polícia podozrivého muža tmavej pleti, oblečeného v bielej košeli a čiernej bunde s kapucňou, na mieste zadržala a odviedla v putách.

Na snímke policajt hliadkuje po tom, čo auto narazilo do bezpečnostných zábran pred budovou britského parlamentu v Londýne 14. augusta 2018. Niekoľko chodcov utrpelo v utorok zranenia po tom, ako do bezpečnostných zábran pred budovou britského parlamentu v Londýne narazilo vozidlo.

Incident vyšetruje protiteroristická jednotka britskej polície.



Britský parlament má letnú prestávku, napriek tomu však v okolí pracuje mnoho ľudí vrátane politických žurnalistov. V blízkosti sa nachádza aj sídlo britskej tajnej služby MI5.



Vlani v marci spáchal 52-ročný Khalid Masood blízko britského parlamentu teroristický útok, ktorý si vyžiadal päť obetí na životoch vrátane neozbrojeného policajta, pripomína Reuters. Páchateľa vtedy na mieste zastrelila polícia. Išlo o prvý z piatich útokov v Británii počas minulého roka, ktoré tamojšia polícia označila za terorizmus.

Prehľad podobných útokov





7. apríla 2018 (Münster) - V centre nemeckého mesta Münster v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko vrazila veľkou rýchlosťou dodávka do skupiny ľudí sediacich na zemi pred jednou z tamojších tradičných reštaurácií neďaleko miestneho Dómu. Udalosť si vyžiadala štyri životy vrátane vodiča a viac ako 30 zranených. Najmenej šesť z nich je v ohrození života.



7. apríla 2017 (Štokholm) - Pri útoku ukradnutým nákladným autom v štokholmskej pešej zóne zahynulo päť ľudí a 15 ďalších utrpelo zranenia. Polícia identifikovala zhruba 150 ľudí, ktorí boli v čase útoku vystavení riziku smrti či ťažkého ublíženia na zdraví, keďže ich mohlo prejsť auto riadené útočníkom alebo ich mohli zasiahnuť letiace úlomky. K spáchaniu tohto činu sa priznal 39-ročný Uzbek Rachmat Akilov.



22. marca 2017 (Londýn) - Muž, ktorého polícia identifikovala ako Khalida Masooda, zrážal autom z požičovne chodcov na Westminsterskom moste v Londýne. Troch ľudí zabil, štvrtú osobu, Rumunku, zrazil do rieky Temža a onedlho takisto zomrela. Masooda zastrelila polícia, ale ešte predtým smrteľne pobodal policajta pred parlamentom. Polícia uviedla, že Masood sa inšpiroval extrémistickou ideológiou, ale nič nenaznačovalo, že by bol v priamom spojení s Islamským štátom alebo al-Káidou.



20. januára 2017 (Melbourne) - Muž, ktorý mal v minulosti psychické problémy a užíval drogy, nasmeroval v Melbourne, druhom najväčšom austrálskom meste, auto do chodcov na ulici plnej ľudí. Zabil štyroch z nich, z toho jedno dieťa, a asi 15 ich zranil. Polícia 26-ročného muža zatkla a oznámila, že incident nesúvisel s terorizmom.



8. januára 2017 (Jeruzalem) - Palestínsky vodič nákladného auta nabúral do skupiny izraelských vojakov na turistami obľúbenom mieste v Jeruzaleme. Štyroch zabil a 17 zranil. Išlo vtedy o najsmrtonosnejší útok za vyše roka násilností medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.



19. decembra 2016 (Berlín) - Mladý Tunisan vrazil kamiónom do davu návštevníkov vianočných trhov v Berlíne, kde zabil 12 ľudí a desiatky ďalších zranil. K útoku sa prihlásila skupina Islamský štát. Útočníka Anisa Amriho, ktorému Nemecko odmietlo udeliť azyl, neskôr zastrelili policajti v severnom Taliansku pri náhodnej kontrole dokladov.



14. júla 2016 (Nice) - Tunisan žijúci vo Francúzsku vrazil chladiarenským kamiónom do davu ľudí oslavujúcich na prímorskej kolonáde v Nice Deň Bastily. Zabil 86 ľudí. Útočníka, ktorý sa hlásil k Islamskému štátu, polícia zabila. Veľké mestá vo svete následne posilnili bezpečnostné opatrenia, aby zabránili útokom automobilom.



22. decembra 2014 (Dijon) - Motorista vo francúzskom meste Dijon zranil 13 chodcov. Deň nato iný muž vrazil s nákladným autom do chodcov na Vianočných trhoch v západofrancúzskom meste Nantes, jednu osobu zabil a deväť ľudí zranil. Obaja útočníci, ktorí nehody prežili, sa v minulosti liečili na duševné choroby.



20. októbra 2014 (Montreal) - Dvadsaťpäťročný muž vrazil autom do príslušníkov kanadského letectva pri Montreale, jedného zabil a ďalšieho zranil. Úrady uviedli, že vodič konvertoval na islam a extrémisti ho získali pre džihád. Polícia ho neskôr zastrelila.



30. júna 2007 (Glasgow) - Dvaja muži sa pokúsili nabúrať s horiacim džípom naloženým výbušninami do hlavnej budovy letiska v škótskom Glasgowe. Zablokovali im však cestu a výbušniny neexplodova