Do zoznamu UNESCO môžu pribudnúť dve lokality slovenských bukových lesov a pralesov

Pre agentúru SITA to uviedla anorganička Národného parku (NP) Poloniny Zuzana Bartušová. K súčasným štyrom lokalitám, ktoré sú zapísané v UNESCO by sa tak mali byť pridané ďalšie dve lokality – Kyjovský prales a Udava.

Slovensko vo februári tohto roku požiadalo o zmenu hraníc lokalít zapísaných v UNESCO podaním renominačného projektu. Počas tretieho septembrového týždňa preto NP Poloniny, Chránenú krajinnú oblasť (CHKO) Vihorlat a CHKO Východné Karpaty navštívila švédska expertka Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) Ulrika Aberg a Hanns Kirchmeir z rakúskeho Inštitútu pre ekológiu.

Hodnotiaca správa pre UNESCO

V sprievode zástupcov všetkých dotknutých inštitúcií osobne navštívili lokality navrhnuté na zápis do zoznamu UNESCO.

Expertka IUCN následne vypracuje do konca apríla 2021 hodnotiacu správu, ktorú predloží na UNESCO. To na základe hodnotiacej správy rozhodne, či bukové lesy a pralesy zapíše do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v novej podobe.

„Ak by renominačný projekt nebol úspešný, následne bude treba vypracovať nový a podať ho opätovne. Bukové lesy a pralesy totiž musia byť v zozname UNESCO zapísané v takej podobe, v akej sú chránené slovenskou legislatívou,“ vysvetlila Bartušová.

Dve blízke lokality

Ulrika Aberg sa podľa nej počas návštevy zaujímala aj o to, prečo nie sú dve blízke lokality – Udava a Stužiča-Bukovské vrchy na slovensko-poľskom pohraničí spojené do jednej chránenej lokality.

„Zástupcovia slovenských inštitúcií museli vysvetliť, že tieto dve lokality sú oddelené a pozemky medzi nimi sú súkromné. Sú navyše súčasťou poľovného revír. Ak by majitelia predali alebo prenajali pozemky štátu, územie by bolo vyhlásené za bezzásahové, čo by znamenalo, že by na ňom nebol povolený lov zvery. Mnohí majitelia preto o ich predaj alebo prenájom nemali záujem,“ dodala Bartušová.

V prípade kladného vyhodnotenia renominačného projektu budú do zoznamu UNESCO okrem súčasných lokalít Havešová, Rožok, Stužica – Bukovské vrchy a Vihorlat zapísané aj lokality Kyjovský prales a Udava. Celková výmera lokalít bukových lesov a pralesov zapísaných do UNESCO má mať spolu vyše 4 282 hektárov.