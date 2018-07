Doba kešu končí, pohoďáci platili kartou takmer 5-krát častejšie ako vyberali z bankomatu

Reinvent zóna Slovenskej sporiteľne

Pohodový beh

"Tešíme sa, že naša aktivita "Doba kešu skončila" mala na festivale úspech a návštevníci si mohli užiť moderné a pohodlné platenie. Mnoho ľudí využilo aj naše užitočné festivalové peňaženky, vďaka ktorým mali svoju platobnú kartu bezpečne uloženú a súčasne vždy poruke. Inováciou bola aj možnosť platiť mobilom, vďaka službe Google Pay, ktorú využili fanúšikovia digitálu,"povedala Dáša Juríková, riaditeľka stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne.Jeden z bankomatov bol prerobený aj na tzv. "behomat", ľudia si pri výbere mohli zabehať na bežiacom páse. Výber hotovosti sa im teda zámerne trochu "skomplikoval" a platba kartou bola jednoduchšia. Slovenskej sporiteľni sa na Pohode podarilo "reinventnúť" aj platenie a viac ako 60 % prevádzok bolo vybavených platobnými terminálmi."Našim cieľom je zaviesť bezhotovostné platby ako štandard vo všetkých prevádzkach Pohody. Som rada, že aj tento rok sa potvrdilo, že partnerstvo Pohody, lídra medzi festivalmi a Slovenskej sporiteľne, lídra na bankovom trhu, rozvíjame tým, v čom sme najlepší – modernými spôsobmi platenia pre všetkých účastníkov festivalu," dopĺňa Juríková.Tohtoročnou novinkou bol "Reinvent koncept", vďaka ktorému Slovenská sporiteľňa nie len "reinventla" platenie na festivale, ale aj svoju chill out zónu, kde starým, nevyužitým a nepotrebným veciam vdýchla nový život. Vďaka tomu festival spestrili umelecké inštalácie, atrakcie a funkčné dekorácie. Z najzaujímavejších atrakcií v Reinvent zóne Slovenskej sporiteľne treba spomenúť 360° ping-pong, netradičné ruské kolky či strom z vodoinštalačného potrubia. Návštevníci mali možnosť vidieť aj opätovné využitie starého kajaku, člna či trabanta, a to na spôsoby, ktoré by nečakali. Pre tých, ktorí mali chuť byť tvoriví, čakala v zóne výroba funkčných tašiek zo starých tričiek. Slovenská sporiteľňa nezabudla ani na vytvorenie zatienených oddychových zón pre návštevníkov festivalu. Konštrukcia zóny sa nad Pohodou týčil až do výšky 18 metrov.Už po druhý rok sa uskutočnil aj "Pohodový beh", počas ktorého si mohli prví traja v kategórii muži a ženy vybehať lístky na budúcoročný festival. Trať viedla okolo hlavného festivalového ostrovčeka, približne 2,5 kilometra.našli návštevníci aj tento rok výborný tanečný line-up interpretov elektronickej hudby. Práve vďaka atraktívnej hudobnej produkcii je Aréna Slovenskej sporiteľne právom považovaná za najlepší tanečný parket festivalu.