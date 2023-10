Dobíjajte elektromobil z fotovoltiky. Teraz je to možné aj mimo domu

Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných približne desať tisíc elektromobilov. Len v prvých šiestich mesiacoch tohto roka ich pribudlo takmer dvetisíc. Ukazujú to prieskumy Zväzu automobilového priemyslu a Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.

Hoci u nás ešte počty elektromobilov na cestách netrhajú rekordy a podiel novoregistrovaných vozidiel dosahuje len 2,4 percent, čísla v ostatných európskych krajinách sú viac ako pozitívne. V auguste tohto roku sa medziročný nárast trhu s elektromobilmi pohyboval na úrovni 21 percent. Znamená to, že každé piate zakúpené auto bolo na batériový pohon. Najviac ich bolo v Nemecku.

Elektromobilita stále rastie

Tieto údaje ukazujú, že elektromobilita má na európskom trhu rastúci význam. Elektromobily sú čoraz populárnejšou voľbou pre ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si nové auto. To je mimoriadne pozitívna správa pre budúcnosť udržateľnej mobility a životné prostredie.

Na tieto trendy reaguje aj ZSE. „ZSE Drive prináša už istý čas svojim zákazníkom riešenie pre domáce nabíjanie elektromobilu – inštalácia domáceho smart wallboxu so zvýhodnenou cenou nabíjania. Teraz ZSE ako líder v oblasti fotovoltických riešení a riešení pre elektromobilitu prináša komplexné riešenie, ktoré ide ešte o krok ďalej - Virtuálnu batériu pre elektromobil. Ide o prepojenie Virtuálnej batérie so sieťou nabíjačiek ZSE Drive,“ vysvetľuje odborník na elektromobilitu Rastislav Žembery zo ZSE.

Ak patríte k majiteľom fotovoltických panelov alebo zvažujete ich inštaláciu a zároveň vlastníte elektromobil, alebo o ňom v dohľadnej dobe uvažujete toto riešenie je pre vás ideálne. Ako funguje samotná Virtuálna batéria a ako si pomocou slnka môžete nabiť elektromobil úplne zadarmo? Spýtali sme sa odborníkov zo ZSE.

S Virtuálnou batériou využije fotovoltiku naplno

Fotovoltika vyrobí najviac elektriny počas dňa. Avšak nie každá domácnosť funguje v nepretržitej prevádzke. Väčšinou je nápor na spotrebu elektriny ráno, pred odchodom do práce a školy, a potom poobede či večer, po návrate domov.

Čo však s elektrinou, ktorú vaša fotovoltika vyrobila, keď ste neboli doma? ZSE sa postará o to, aby ste neprišli ani o jednu kilowatthodinu. Aby ste využili maximum vyrobenej energie, spoločnosť ZSE priniesla pred štyrmi rokmi ako prvá na slovenský trh službu – Virtuálna batéria.

„Virtuálnu batériu prevádzkuje ZSE. Zákazník si tak nemusí kupovať vlastnú fyzickú batériu. Virtuálna batéria funguje ako priebežné úložisko, kam si dočasne uložíte prebytočnú elektrinu a ZSE vám ju vráti v čase, keď ju budete potrebovať. V momente, keď bude vaša spotreba vyššia než výroba, využijete najprv energiu z Virtuálnej batérie a až potom tú z distribučnej siete,“ vysvetľuje Erik Chabreček, odborník na fotovoltiku zo ZSE.

Virtuálna batéria vám doma nezaberie žiadne miesto a uložíte si do nej elektrinu do výšky celej vašej spotreby. Virtuálnu batériu od ZSE môžete mať bez ohľadu na to, od koho máte inštalované fotovoltické panely. Vzťahuje sa to na fotovoltiku inštalovanú v minulosti, ako aj na riešenia, o ktorých domácnosti ešte len uvažujú.

„Jedinou podmienkou je, aby bola vaša fotovoltika riadne pripojená do príslušnej distribučnej sústavy a aby ste boli zákazníkom s odberom elektriny od ZSE,“ dopĺňa možnosti využitia Virtuálnej batérie od ZSE Erik Chabreček.

Vďaka Virtuálnej batérii zvýšite úsporu elektriny zo 40 až na 50 percent a skrátite návratnosť fotovoltiky len na sedem rokov. Pri ukladaní vyrobenej, ale nespotrebovanej elektriny do Virtuálnej batérie, neplatíte vôbec nič. Pri odbere elektriny z Virtuálnej batérie naspäť pre svoju spotrebu, platíte len poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Šetríte tak za samotnú dodávku elektriny.

S Virtuálnou batériou pre elektromobil jazdíte úsporne

Nabíjať elektromobil prostredníctvom smart wallboxu ste mohli aj doteraz. Vďaka fotovoltike od ZSE a Virtuálnej batérii, do ktorej ste si uložili prebytky elektriny. Pri správnom nastavení je možné na domáce nabíjanie elektromobilu využiť značnú časť elektriny z Virtuálnej batérie a dosiahnuť tak výrazné úspory.

Od októbra ponúka ZSE svojim zákazníkom prepojenie Virtuálne batérie so sieťou nabíjačiek ZSE Drive – Virtuálnu batériu pre elektromobil.

„V praxi to znamená, že zákazník, ktorý vyrobil elektrinu z vlastných fotovoltických panelov v čase, keď ju nemôže zužitkovať, si bude môcť jednoducho zvoliť, aké percento tejto elektriny, dočasne uloženej vo Virtuálnej batérii, chce využiť doma (na svietenie, prevádzku elektrospotrebičov, domáce nabíjanie elektromobilu cez wallbox) a aké percento si chce nechať „poslať“ na svoju ZSE Drive kartu a využiť na verejných nabíjačkách ZSE Drive, keď je na cestách a potrebuje sa nabiť,“ vysvetľuje Žembery zo ZSE.

Ako to funguje?

Fotovoltika vám vyrobí elektrinu zo slnečného žiarenia úplne zadarmo. Ak ju nestihnete všetku spotrebovať, môžete si ju uložiť do Virtuálnej batérie od ZSE a použiť ju vtedy, keď ju budete potrebovať.

Teraz môžete takto uschovanú elektrinu využiť v ľubovoľnom pomere doma ale aj na cestách. To vďaka novej službe Virtuálna batéria pre elektromobil.

Sami si vyberiete, koľko elektriny z Virtuálnej batérie si presuniete na nabíjaciu kartu ZSE Drive na nabíjanie elektromobilu v sieti ZSE Drive po celom Slovensku.

Zvyšnú elektrinu z Virtuálnej batérie môžete potom použiť na domácu spotrebu. Napríklad na svietenie, kúrenie, prevádzku elektrospotrebičov alebo na samotné nabíjanie elektromobilu doma cez wallbox.

Výhody Virtuálne batérie pre elektromobil

● Usporíte ešte viac. Elektrina z Virtuálnej batérie pre elektromobil, ktorú využijete na nabíjanie v sieti ZSE Drive, má vyššiu hodnotu, ako keď ju využijete len v domácnosti. „Ak 1 000 kWh z Virtuálnej batérie použijete vo svojej domácnosti, ušetríte približne sto eur. Ak si však tých istých 1 000 kWh z Virtuálnej batérie prenesiete na svoju RFID kartu ZSE Drive, ušetríte pri nabíjaní na verejnej nabíjačke ZSE Drive až do 400 eur,“ dopĺňa Žembery.

● Každý mesiac si môžete nastaviť, koľko elektriny zo svojej fotovoltiky využijete doma a koľko na nabíjanie elektromobilu cez verejné nabíjačky ZSE Drive.

● ZSE Drive kartu, na ktorú si chcete posielať voľné kWh zo svojej fotovoltiky, si môžete zmeniť raz mesačne.





