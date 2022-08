DOBRÁ SPRÁVA: Do koryta rieky v Moldave nad Bodvou sa vrátila voda

Do koryta rieky Bodva v profile Moldava nad Bodvou sa v uplynulých dňoch vrátila voda. K zlepšeniu hydrologickej situácie prispel úhrn zrážok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.





Podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) rieka Bodva ani predtým úplne nevyschla. "Išlo o lokálne vysychanie vplyvom podložia, v ktorom voda preteká, najviac pozorovateľné to bolo v okolí mesta Moldava nad Bodvou. To, že je hladina vody pozorovateľne vyššia, samozrejme, spôsobili zrážky počas víkendu," uviedol pre TASR hovorca SVP Marián Bocák.Naďalej platí, že pretrváva suché obdobie, pričom od októbra poriadne nepršalo, takže situácia sa môže zopakovať. "Každopádne nejde o nič neobvyklé. Sú rieky, ktoré sú počas suchého obdobia prirodzene bez vody, respektíve s minimálnym prietokom. Tam, kde sú na vodných tokoch vybudované vodné stavby, je hladinu riek pod nimi možné regulovať, a to v zmysle zákonom stanoveného manipulačného poriadku," skonštatoval hovorca.V súčasnosti podľa neho v žiadnej z vodných nádrží v správe SVP nie je znepokojujúca situácia a hladiny vôd sú v rozpätí v zmysle platných manipulačných poriadkov jednotlivých stavieb.