Dobrá správa pre cyklistov! ZSSK ruší miestenky pre bicykle vo vlakoch RR a zvyšuje bicyklové kapacity

Od 14. 6. 2020 ZSSK zvýši bicyklovú kapacitu v niektorých rýchlikoch



Bez povinnosti miestenky bude 29-tisíc bicyklových miest denne (z celkového počtu cca 31-tisíc)



Za 5 rokov sa počet prepravených bicyklov vo vlakoch ZSSK zdvojnásobil



Od 22. 5. 2020 je možné bicyklové miestenky zakúpiť aj cez e-shop ZSSK





jednorazové cestovné lístky na bicykel - sú najdrahším cestovným slúžiacim na jednorazovú prepravu bicykla,



traťové predplatné cestovné lístky na bicykel (týždenný = 4 €, mesačný = 8 €) - tieto môže cestujúci využiť v regionálnych vlakoch v prípade pravidelných ciest na rovnakom traťovom úseku (napr. do práce – z práce),



týždenné sieťové cestovné lístky na bicykel (6 €) - cestujúci má možnosť zakúpiť si ich v prípade záujmu o cykloturistiku a tieto lístky môže použiť vo všetkých vlakoch s výnimkou InterCity, a to vrátane tratí tatranskej elektrickej železnice a ozubnicovej železnice.



22.5.2020 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypočula hlas verejnosti. Po diskusiách s národným cyklokoordinátorom Petrom Klučkom a zástupcami Cyklokoalície od 22. 5. 2020 zmení povinne miestenkový systém pre bicykle – vyjme z neho regionálne rýchliky (RR). Bez miestenky tak cyklisti budú môcť jazdiť vo vlakoch typu Os, REX a RR. V ostatných diaľkových vlakoch systém ostane bez zmeny.(pozri tabuľka nižšie)hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.dodáva.Okrem zmien pri zavedení a spoplatnení miesteniek pre bicykle v diaľkových vlakoch ZSSK zaviedla 18. 5. 2020 povinnosť rezervácií na sedenie v prvej triede aj "režijkárom", t. j. súčasným a bývalým zamestnancom železníc. Tí, ktorí si kúpili celosieťový lístok MAXI KLASIK za takmer 1 000 eur, majú túto miestenku bezplatne. Dôvodom tohto kroku je enormne veľký záujem o cestu v 1. triede a jej obmedzená kapacita. Zároveň ZSSK zaviedla povinné miestenkovanie v nočných rýchlikoch, kde si niektorí cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu robili z vlakov zadarmo nepeknú nocľaháreň.ZSSK tiež od 14. 6. 2020 v príprave na letnú sezónu posilní svoje bicyklové kapacity v rýchlikoch na trase Košice – Žilina – Bratislava o vozeň typu Bpeer, čím sa zvýši kapacita miest vo vlaku z 11 na 17 miest, teda o 6 miest.Samozrejme, tak ako preprava ľudí, ani preprava bicyklov nie je zadarmo. Skalní cyklisti a milovníci našich vlakov však majú na výber z viacerých produktov ZSSK:Národný dopravca dlhodobo podporuje prepravu bicyklov, keďže jednotlivé spôsoby ekologickej prepravy by sa mali dopĺňať. Za 5 rokov sa počet prepravených bicyklov vo vlakoch ZSSK zdvojnásobil. Pre porovnanie – v roku 2019 odviezla ZSSK vlakmi 178 080 bicyklov (rok 2018: 164 320 bicyklov – medziročný nárast +8,4 %). Najvyšší počet bicyklov bol prepravený v mesiacoch júl – august, najviac predaných dokladov na prepravu bicyklov bolo na trase Bratislava – Trnava.Aj pred zavedením povinných miesteniek v diaľkových vlakoch (t. j. do 18. 5. 2020) si cestujúci platil osobitne sumu za cestovné na bicykel (1,50 €) a osobitne sumu za miestenku na bicykel (1 €), no v tom čase bolo zakúpenie miestenky na bicykel dobrovoľné. Ak však cestujúci chcel mať istotu umiestnenia bicykla v pojazdnej úschovni bicyklov a batožín (PÚB), bolo nutné zakúpiť si aj miestenku na bicykel a preprava bicykla stála 2,50 € (cestovné na bicykel = 1,50 € + miestenka na bicykel = 1 €), čo je rovnaká cena, ktorú cestujúci zaplatí za prepravu bicykla v PÚB aj v súčasnosti. Trochu drahšie sa to môže zdať pri preprave bicykla pod dohľadom cestujúceho, kde miestenka stojí 2 €, teda 1 € za miestenku pre bicykel (hák) a 1 € za miestenku pre cestujúceho, ktorý má miesto rezervované v tesnej blízkosti bicykla, aby ho mal pod dozorom. Paralelnou výhodou povinnej miestenky je aj fakt, že zákazník presne vie v ktorom vozni má vyhradené miesto pre bicykel a tak odpadá aj jeho behanie okolo vlaku a hľadanie vhodného miesta. Prestoje vlakov sa aj týmto opatrením obmedzia a nástup sa urýchli.Informačný servis