Dobrá správa pre dovolenkárov. Egypt otvorí niektoré letiská pre charterové lety

12.6.2020 (Webnoviny.sk) - Egypt od 1. júla pre charterové lety otvorí niektoré odľahlé turistické destinácie a umožní návštevníkom zo zahraničia vrátiť sa do tých častí krajiny, ktoré sú menej zasiahnuté koronavírusom Patrí k ním južná časť Sinajského polostrova a letoviská na pobreží Červeného mora a Stredozemného mora. Letisko v Káhire však zostane pre medzinárodné komerčné lety zatvorené až do odvolania.Egyptské hospodárstvo je výrazne závislé od turizmu, ktorý sa na tvorbe hrubého domáceho produktu krajiny podieľa približne 12 percentami.Egyptská vláda sa obáva, že dlhotrvajúce reštrikčné opatrenia by mohli byť ekonomicky zničujúce.