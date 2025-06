Dobrá správa pre obyvateľov obce pri Trnave, všetky domy budú napojené na kanalizáciu aj vodovod

Projekt, na ktorom sa pracovalo roky

Spolufinancovanie a úver z Environmentálneho fondu

15.6.2025 (SITA.sk) - Obec Suchá nad Parnou v okrese Trnava si dobuduje kanalizáciu a vodovod v tých častiach, kde rodinné domy doteraz nie sú vybavené touto infraštruktúrou.Starosta obce Martin Glončák podpísal na ministerstve životného prostredia zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko na dobudovanie kanalizácie a vodovodu s celkovou výškou právnených výdavkov viac ako 3,2 milióna eur. V obci pribudne približne 2,4 kilometra potrubia stokovej siete, 1,7 kilometra vodovodnej siete a 166 vodovodných prípojok.„Ide o projekt, na ktorom sme pracovali niekoľko rokov. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí svojou prácou a úsilím pomohli a pomáhajú dotiahnuť tento projekt až do úspešného konca,“ povedal starosta Glončák. Obec už vo verejnom obstarávaní vybrala stavebnú firmu, s prácami by mala začať v priebehu júla. Podľa zmluvy má na práce 12 mesiacov. Po dokončení budú všetky rodinné domy v Suchej nad Parnou vybavené vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.Aj keď obec na veľkú väčšinu prác získala eurofondy , na financovaní kanalizácie a vodovodu sa bude musieť podieľať čiastkou 363 tisíc eur. Tú tvorí povinných 8 percent pri projektoch z Programu Slovensko , zaplatiť tiež musí 166 vodovodných prípojok do rodinných domov, pretože tie sa podľa zákona nepovažujú za súčasť verejných vodovodov, a tak ich nie je možné financovať z eurofondov.Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou schválilo na dofinancovanie neoprávnených výdavkov na projekt prijatie úveru z Environmentálneho fondu so splatnosťou najviac 15 rokov.