Dobrá voľba ako samostatná politická sila veľké šance nemá, tvrdí Mesežnikov

Drucker má smolu

Strana so slabou podporou

18.8.2020 - Politológ Grigorij Mesežnikov vidí možnosť strany Dobrá voľba presadiť sa v budúcnosti v parlamente „dosť skepticky“. Podľa neho to platí v prípade samostatného postupu alebo spojenectva s nejakým ďalším politickým subjektom.Prezident Inštitútu pre verejné otázky sa tak vyjadril po tom, čo poslanec Peter Žiga so vznikajúcej strany Hlas – sociálna demokracia cez víkend vylúčil spojenie s Dobrou voľbou. Spájanie s Hlasom – sociálna demokracia Petra Pellegriniho vylúčil aj predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker.„Ako samostatná politická sila veľké šance nemá. Nie je veľmi zrozumiteľná pre potenciálnych podporovateľov stredovej strany, ktorá ľavicová nie je a profil niektorých jej predstaviteľov nie je celkom akceptovateľný,“ povedal Mesežnikov na adresu Dobrej voľby.Ako ďalej uviedol, niektorí politici vstúpili do Dobrej voľby s dobrým imidžom a hlavný predstavieľ strany Drucker vystupuje kriticky voči stranám Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) a aj voči vznikajúcej strane Hlas – sociálna demokracia.„Predsa len bol dlho súčasťou establishmentu, ktorý spôsobil mocenské deformácie, aj keď nebol jeho hlavným predstaviteľom. Tomáš Drucker má z tohto pohľadu smolu,“ mienil politológ.Mesežnikov si vie predstaviť, že niektorí jednotlivci z Dobrej voľby, ako napríklad Martin Fedor či Katarína Cséfalvayová, by mohli zakotviť v inej etablovanejšej strane. Fedor v minulosti pôsobil v stranách Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ-DS) a Sieť a Cséfalvayová v Sieti a v Moste-Híd.Drucker agentúre SITA povedal, že Pellegriniho vníma ako šikovného a ambiciózneho politika, ale „som presvedčený, že má na viac ako na budovanie Smeru číslo 2“. Dodal, že pred parlamentnými voľbami Dobrá voľba vylúčila aj spoluprácu s Robertom Ficom v akejkoľvek podobe.Poslanec Žiga cez víkend v relácii TV Markíza Na telo Plus sa o spojení strany Hlas – sociálna demokracia a Dobrá voľba vyjadril, že „orol muchy nechytá“. „Už sa cítia byť na opozičnej strane politického spektra najrelevantnejším subjektom, čo sa im zrejme podarí,“ povedal politológ o strane Hlas – sociálna demokracia. Podľa Mesežnikova zrejme nová strana expremiéra Pellegriniho vníma Dobrú voľbu „ako stranu so slabou podporou“.Dobrej voľbe sa nepodarilo dostať do parlamentu. Vo februárových voľbách do Národnej rady SR získala 3,06 percenta. Na vstup do parlamentu je potrebné prekročiť päťpercentné kvórum. V júlovom prieskume agentúry AKO dosiahla Dobrá voľba podporu 2,6 percenta opýtaných.