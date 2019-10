Dobrá voľba podáva návrh, ako pozastaviť funkcie podozrivých sudcov

Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 17. októbra (TASR) – Mimoparlamentná strana Dobrá voľba prichádza s novelou zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá by umožnila pozastaviť výkon funkcie podozrivých sudcov. Návrh doručí na Úrad vlády SR. Reaguje tak na aktuálnu kauzu údajnej komunikácie sudkyne Moniky Jankovskej a Mariana K. a ďalších sudcov.Líder strany Tomáš Drucker poukázal na to, že v súčasnosti prepisy z tejto komunikácie poukazujú na kupovanie hlasov poslancov, ale aj súdnych rozhodnutí.komentoval.Expertka strany Lucia Kurilovská uviedla, že podľa aktuálne platnej legislatívy môže disciplinárny senát pozastaviť výkon funkcie sudcu, no ten môže kolidovať s vyšetrovacím konaním. Môže sa tak stať, že títo sudcovia by mohli naďalej rozhodovať v prípadoch.Pozmeňovací návrh zákona by umožnil Súdnej rade, aby pozastavila sudcovi výkon jeho funkcie na tri mesiace na návrh ministra spravodlivosti. Udiať by sa tak mohlo v prípade, ak by existovalo dôvodné podozrenie zo spáchania niektorého z trestných činov korupcie alebo obzvlášť závažného trestného zločinu. Súdna rada by mala na takéto rozhodnutie desať dní od doručenia návrhu zo strany ministra spravodlivosti.