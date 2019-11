Dobrá voľba pôjde do parlamentných volieb samostatne

Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 19. novembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Dobrá voľba pôjde do nadchádzajúcich parlamentných volieb samostatne. Pre TASR to v utorok povedal exminister zdravotníctva a vnútra a predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker s tým, že rokovania s Mostom-Híd ukončili.povedal Drucker a dodal, že do volieb pôjdu samostatne.Rokovania s Mostom-Híd podľa jeho slov ukončili tým, že Dobrá voľba nebude kandidovať na jeho kandidačnej listine. Ďalšia možnosť na spoluprácu už podľa neho zrejme nie je.skonštatoval.Spoluprácu ponúkal Dobrej voľbe Most-Híd s tým, by mohli kandidovať spoločne na jednej kandidačnej listine pod názvom jednej strany. Most-Híd mal ponúkať svoje premenovanie. Dobrá voľba to odmietla, ale spolupráci pred ani po voľbách sa nebráni.Dobrú voľbu založil Drucker nedávno. Most-Híd a jeho klub v posledných týždňoch a mesiacoch opustilo niekoľko poslancov. Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová sa spojili s Druckerom. Do Dobrej voľby vstúpil aj Peter Kresák, ktorý opustil klub Mosta-Híd nateraz ako posledný.Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Právo voliť má plnoletý občan SR. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.