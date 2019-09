Dobré duše sa našli medzi seniormi v rôznych častiach Slovenska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. septembra (TASR) - Ocenenie pre dobrovoľníkov Dobrá duša získalo vo ôsmom ročníku zariadenie pre seniorov v Banskej Bystrici a traja seniori - jednotlivci. Víťazov vybrala odborná porota spomedzi zariadení i jednotlivcov z celého Slovenska.Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici ocenenie podľa organizátorov získal najmä vďaka etablovanému systému manažmentu dobrovoľníctva, ktorý spĺňa najvyššie štandardy kvality, a to aj vďaka pomoci Platformy dobrovoľníckych centier. V minulom roku v Domove Senium pracovalo až 207 dobrovoľníkov rôznych vekových kategórií.hovorí riaditeľka zariadenia Jana Dupáková.Ocenenie Dobrá duša v kategórii jednotlivcov získali traja dobrovoľníci Ľubica Krúpová, Mária Tamášiová a Ján Gajda.Ľubica Krúpová od marca 2018 dvakrát týždenne navštevuje Zariadenie pre seniorov Martin, pomáha sociálnym pracovníčkam i klientom napríklad pri kŕmení, varí, upratuje, pomáha s drobnými nákupmi a klientom spríjemňuje chvíle pri spoločnom štrikovaní, pletení z papiera a prechádzkach.Mária Tamášiová pomáha od roku 2011 v Centre sociálnych služieb Tau v Turom. Organizuje medzigeneračné stretnutia a zaslúžila sa aj o vznik tanečnej country skupiny Mississippi, v ktorej pôsobia seniori zo zariadenia. So skupinou sa prezentujú na rôznych festivaloch.Ján Gajda je od roku 2013 klientom Centra sociálnych služieb Radosť vo Výrave. Odvtedy každý deň pomáha imobilným klientom v zariadení, sprevádza ich na vozíku pri prechádzkach po dedine, ale pomáha aj s rúbaním dreva, zberom ovocia, odpratávaním lístia, snehu, i roznášaním pošty.Projekt Dobrá duša organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so spoločnosťou Hartmann - Rico a jeho cieľom je uctiť si dobrovoľníctvo so zreteľom na pomoc seniorom. Do súťaže sa môže zapojiť každý človek starší ako 60 rokov, ktorý bez nároku na finančnú odmenu pomáha v zariadení sociálnych služieb, a to najmenej tri mesiace. Prihlášky do deviateho ročníka projektu je možné zasielať do 31. marca 2020. Podrobné informácie o prihlasovaní a podmienkach sú k dispozícii na webovej stránke www.dobra-dusa.sk