Dobrovodský je novým verejným ochrancom práv, rozhodli poslanci

Dobrovodský je právnik a univerzitný docent pôsobiaci na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Taktiež je členom Legislatívnej rady vlády SR a člen Komisie pre tvorbu práva pri Ústavnoprávnom výbore NR SR. Dobrovodský pripravoval novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá zaviedla povinné zverejňovanie zmlúv. Taktiež pomáhal pri ochrane ľudských práv a slobôd maloletých detí či obetí domáceho násilia.





9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do funkcie verejného ochrancu práv zvolili Róberta Dobrovodského. Bol zvolený nadpolovičnou väčšinou parlamentných poslancov.O funkciu ombudsmana sa okrem Dobrovodského uchádzali Maroš Matiaško a Marián Török . Verejný ochranca práv sa volí na päť rokov a jeho funkčné obdobie začne plynúť dňom zloženia sľubu.Návrh na zvolenie Róberta Dobrovodského do funkcie predložila do parlamentu nezaradená poslankyňa Katarína Hatráková