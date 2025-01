Dobrovodský sa zúčastní protestu v Bratislave, osobne bude dohliadať na dodržiavanie ľudských práv

Zúčastní sa ako nezávislý monitorovací orgán

Informoval aj organizátorov protestu

23.1.2025 (SITA.sk) - Na priebeh piatkového protestného zhromaždenia v Bratislave bude osobne dohliadať verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský . Ako vo štvrtok uviedol, urobí tak v záujme ochrany ľudských práv.Zároveň všetkých obyvateľov Slovenska, ktorí sa plánujú zúčastniť na zhromaždení, ubezpečil, že osobne dohliadne na to, aby voči nim príslušníci policajného zboru nevyužili neprimerane alebo neodôvodnene donucovacie prostriedky. Urobí tak v súvislosti so závermi Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a ústavným právom občanov Slovenskej republiky na zhromažďovanie.Dobrovodský sa na protestnom zhromaždení zúčastní spolu s kolegami a kolegyňami z Kancelárie verejného ochrancu práv ako nezávislý monitorovací orgán.„Rád by som zdôraznil, že na protestné zhromaždenie nejdem ako účastník, ale spolu s kolegami a kolegyňami si budeme plniť zákonné kompetencie v zmysle zákona o verejnom ochrancovi práv a mandátu Národného preventívneho mechanizmu,“ upozornil.O uvedenom postupe už Dobrovodský informoval organizátorov protestného zhromaždenia, viceprezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky Rastislava Polakoviča a krajského riaditeľa Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave Viliama Adamca „Pevne verím, že protestné zhromaždenie bude mať pokojný priebeh a policajný zbor nebude musieť pristúpiť k použitiu akýchkoľvek donucovacích prostriedkov,“ dodal.