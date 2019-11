Dobrovoľné hasičské zbory získali 15 defibrilátorov

Foto: Falck, n.o. Foto: Falck, n.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (OTS) -Nezisková organizácia Falck pripravila výzvu s názvom, ktorej myšlienkou je podporiť aktívne pôsobiace dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku a odovzdať im do užívania život zachraňujúci prístroj AED. Podmienkou k zapojeniu sa do projektu bolo vyplnenie registračného formulára na webovej stránke vyhlasovateľa www.pomahatneboli.sk . Do projektu sa zapojilo viac ako 170 registrovaných a na Slovensku pôsobiacich DHZ. V prihláškach sa častokrát ukrývali rôzne príbehy plné odhodlania, vytrvalosti a zanietenia pre dobrovoľníctvo a hasičinu.Cieľom výzvy bolo podporiť činnosť dobrovoľných hasičov a pomôcť im rozšíriť ich profesionálne vybavenie. Falck dlhodobo podporuje myšlienku sprístupňovania externých defibrilátorov pre širokú verejnosť, aby boli tieto život zachraňujúce prístroje v prípade potreby k dispozícii pre čo najrýchlejšie použitie.1. DHZ Kuková2. DHZ Predajná3. DHZ Muráň4. DHZ Spišské Bystré5. DHZ Liptovská Kokava6. DHZ Mošovce7. DHZ Borský Mikuláš8. DHZ Zohor9. DHZ Rovinka10. DHZ Gabčíkovo11. DHZ Matiašovce12. DHZ Horovce13. DHZ Stará Bystrica14. DHZ Trstená – odbor Služobnej kynológie15. DHZ Mníšek nad Hnilcom