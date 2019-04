Dobrovoľní hasiči stáli za zrodom ochotníckych divadiel na Slovensku

Na archívnej snímke historická hasičská striekačka vystavená počas súťaže historických hasičských striekačiek v Markušovciach. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 5. apríla (TASR) - Oheň patril u Slovanov k posvätným živlom. Ľudia sa ho báli a mali ho v úcte. Je spájaný s mužským princípom a jeho protikladom je voda. Slovenské príslovie hovorí o tom, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Presvedčili sa o tom už v dávnych časoch aj starí Rimania, ktorým mesto ruinovali obrovské požiare, a tak im nezostávalo nič iné, ako zakladať prvé organizované hasičské stanice, tzv. prefectures urbi." objasňuje pre TASR etnologička Katarína Nádaská.Pre Slovanov bolo všetko, čo súviselo s ohňom, posvätné. "dopĺňa etnologička. Okolo bleskom zapáleného domu v minulosti obiehala aj nahá panna. Symbolicky bola ponúknutá ako obeť ohňu a dom sa nechal dohorieť. Ale pálili sa aj posvätené hromničné sviečky, ktoré takisto mali ochraňovať dom od úderu blesku a následného požiaru.Oheň sa od nepamäti spája aj s kohútom. Prenesené pomenovanie červený kohút nás odkazuje ešte do čias, keď Slovania uctievali staroslovanského boha hojnosti a úrody Svantovíta. "približuje Nádaská.Patrónom hasičov sa stal dôstojník rímskej armády, ktorý zomrel mučeníckou smrťou za čias cisára Diokleciána.vysvetľuje Katarína Nádaská. Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe.Na našom území sa tradícia dobrovoľného organizovaného hasičstva začala písať až v 18. storočí. V Uhorsku v roku 1788 vydal cisár Jozef II. prvý požiarny poriadok. V roku 1888 vstúpilo do platnosti nariadenie, podľa ktorého mali byť v každej obci s vyše 50 domami zriadené hasičské zbrojnice. Najstarším hasičským zborom z tých čias je Dobrovoľný hasičský zbor Bratislavy, ktorý založili v roku 1867. "objasňuje Nádaská.Postupne sa hasičské zbory budovali v každej obci. Kde nemali hasičov, držali aspoň obecného hlásnika, ktorý ľudí zburcoval pri prvom náznaku požiaru. Hasiči neskôr pomáhali aj pri živelných pohromách. Okrem toho organizovali verejné vystúpenia, zúčastňovali sa na cirkevných slávnostiach, štátnych oslavách, zapájali sa do osvetovej činnosti a veľkou mierou prispeli k rozvoju slovenského ochotníckeho divadla.