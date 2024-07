Dobrovoľní záchranári sa obávajú, že novela zákona o HZS obmedzí ich činnosť. Zbierajú podpisy pod hromadnú pripomienku

Kritika novely zákona

Negatívne dôsledky

Silnejšie postavenie horských záchranárov

17.7.2024 (SITA.sk) - Dobrovoľné organizácie zabezpečujúce horskú záchranu a pátraciu činnosť na Slovensku zbierajú podpisy pod hromadnú pripomienku k návrhu poslanca Samuela Migaľa Hlas-SD ), ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Horskej záchrannej službe (HZS). Informuje o tom Horská služba Pieninského národného parku na sociálnej sieti.Obávajú sa, že pripravovaná novela v navrhovanom znení zásadným spôsobom obmedzí činnosť dobrovoľníckych organizácií horských záchranárov , organizácií dobrovoľného hasičského zboru, ale aj dobrovoľníckych pátracích a kynologických organizácií.Poslanec Migaľ ešte začiatkom júna na obavy dobrovoľníkov reagoval, že predkladaný zákon žiadnym spôsobom neobmedzuje ich činnosť. Cieľom je podľa neho iba to, aby bola daná činnosť regulovaná a nevykonávali ju neškolení amatéri.Dobrovoľní záchranári z Horskej služby Pieninského národného parku a Čergova kritizovali novelu zákona o Horskej záchrannej službe ešte začiatkom júna.„Schválením novely v predloženom znení by sa zasiahlo do činností, ktoré sú v súčasnej dobe riadne vykonávané dobrovoľníckymi záchranárskymi organizáciami v rámci výkonu ich náplne,“ uvádza sa vo výzve k podpisu hromadnej pripomienky zverejnenej na sociálnej sieti.Dobrovoľníci horských služieb upozorňujú na to, že novela má zriadiť neštátnu samosprávnu organizáciu, ktorá má za úhradu vydávať povolenie na výkon záchrannej činnosti vo forme špecializovanej prípravy a skúšky, ktoré si v súčasnosti záchranárske organizácie vykonávajú vlastnými kapacitami.„Máme vážne obavy, že nadobudnutie účinnosti novely zákona povedie k zásadnému úbytku záchranárskych kapacít, čo bude mať negatívne dôsledky na bezpečnosť v horách a otvorených priestranstvách, ako aj negatívny dopad na existenciu dobrovoľníckych záchranárskych organizácií,“ napísali dobrovoľní záchranári k pripomienke zverejnenej na internetovej stránke mojapeticia.sk.Ak vznesenú hromadnú pripomienku podporí podpisom aspoň 500 osôb, predkladateľ návrhu zákona bude povinný so zástupcami verejnosti rokovať na takzvanom rozporovom rokovaní.Poslanec Migaľ v júni uviedol, že novelu predkladá práve preto, aby aj dobrovoľní horskí záchranári mali silnejšie postavenie, pretože si ich nasadenie nesmierne váži. Podľa jeho slov medzi dobrovoľníkmi a profíkmi vznikne štandardný zmluvný vzťah, na základe ktorého budú mať všetky oprávnenia ako profesionálna Horská záchranná služba „V poslaneckom návrhu novely zákona sa navrhuje, aby vo vymedzených lokalitách, mimo vymedzených horských oblastí, kde pôsobí Horská záchranná služba, pri záchrannej činnosti s použitím lanovej, respektíve horolezeckej techniky, bola potrebná odborná spôsobilosť obdobne, ako ju majú záchranári v horských oblastiach,“ informoval začiatkom júna hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann V súčasnej dobe odbornú spôsobilosť na záchranné práce pomocou horolezeckej techniky vykonáva len Horská záchranná služba. V poslaneckom návrhu novely zákona sa tak podľa hovorcu navrhuje vymedziť lokality, v ktorých je potrebná odborná spôsobilosť a popísať podmienky na získanie takejto odbornej spôsobilosti.