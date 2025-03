Dobrovoľníci budú aj toto leto pracovať na Katarínke, musia sa však zrieknuť vymožeností doby

Dva týždne mimo civilizácie

Sezóna sa začína Bielonedeľnou púťou

15.3.2025 (SITA.sk) - Projekt záchrany ruín Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava dobrovoľníkmi bude pokračovať aj v tomto roku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na jednu zo štyroch letných družín a pridať sa ku komunite viac ako dvetisíc dobrovoľníkov, ktorí počas troch desaťročí na Katarínke pracovali.Ako informoval Sebastián Lukáš Šedo z občianskeho združenia Katarínka , čakajú ich dva týždne plné jedinečných zážitkov mimo civilizácie, uprostred prírody a v spoločnosti výnimočných ľudí.„Nutná je ochota a schopnosť prežiť dva týždne v prírode mimo civilizácie, bez elektrickej energie a externých batérii, mobilu, tabletov, hodiniek, internetu a počítača,“ píše sa v podmienkach pre dobrovoľníkov. Rátať musia tiež s tým, že päť hodín denne budú na Katarínke pracovať.Otvorené sú termíny do družín (turnusov) so začiatkom 4., 16. a 28. júla a 9. augusta, prihlásiť sa dá na www.katarinka.sk. V minulom roku sa do prác na zrúcanine a jej blízkom okolí zapojilo približne 320 dobrovoľníkov, z toho 81 nových.Počas 30 rokov dobrovoľníckych prác sa viac ako 2200 dobrovoľníkom z rôznych kútov Slovenska podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu, či objaviť dve krypty, osem kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu.Taktiež boli odhalené najstaršie dejiny tohto miesta, ktoré siahajú do obdobia existencie gotickej kaplnky a cintorína z 15. storočia, ktoré sa v roku 1618 zmenilo na rozsiahly františkánsky kláštor a významné pútnické miesto.V minulom roku pokračovali v práce z predchádzajúcej sezóny predovšetkým v suteréne a pivničných priestorov juhozápadnej časti kláštora. Prioritou archeologických prác bolo odkrývanie malej miestnosti susediacej s pivnicou.V uplynulom roku pokračovali aj murárske a škárovacie práce na južnom krídle kláštora. Boli premurované a zatrávnené ďalšie časti korún múrov strednej časti kláštora, preškárované steny a boli obnovené dva okenné záklenky.Pre verejnosť sa nová sezóna na Katarínke začína Bielonedeľnou púťou 27. apríla. V tento deň bude otvorená aj vyhliadková veža, ktorá vznikla vo veži bývalého kostola.