Dobrovoľníci budú TANAP a PIENAP čistiť po 40. raz

Tatranská Lomnica 27. septembra (TASR) – Poslednú septembrovú sobotu čaká Tatry i Pieniny opäť po roku veľké upratovanie. Do akcie Čisté hory sa dobrovoľníci zapoja už po 40. raz.uviedla Martina Petránová zo ŠL TANAP.Prvý ročník podujatia sa uskutočnil v roku 1979.konštatuje koordinátor akcie Čisté hory Igor Stavný. Zatiaľ čo v prvých rokoch vynášali dobrovoľníci z vysokohorského prostredia predovšetkým stavebný odpad, teraz sú to najmä obaly z potravín a nápojov, ale aj pneumatiky či železný šrot.upozornil Stavný s tým, že ich zoznam je uverejnený na webstránke ŠL TANAP. Dobrovoľníkov budú medzi 8. až 12. hodinou na jednotlivých stanovištiach očakávať zamestnanci ŠL TANAP, Správy TANAP či Správy Pieninského národného parku (PIENAP), pomocnú ruku už tradične podajú aj členovia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Okrem vriec poskytnú účastníkom akcie aj ďalšie informácie a po predchádzajúcej dohode aj sprievod.Vlani sa do upratovania dolín po letnej turistickej sezóne zapojilo 1344 nadšencov, ktorí na území TANAP a PIENAP vyzbierali dokopy 723,5 kilogramu odpadkov. Ďalších 410 dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali približne 200 kilogramov odpadu, priložilo ruku k dielu pár dní predtým. Za všetky doterajšie ročníky sa podarilo odbremeniť Tatry a Pieniny od približne 62 ton odpadu. Rekordným bol rok 1980, v ktorom účastníci Čistých hôr vyniesli z dolín až 7655 kilogramov odpadkov, pričom 3700 kilogramov pochádzalo z okolia Skalnatého plesa. Doteraz si akciu nenechalo ujsť viac ako 42.000 dobrovoľníkov, v posledných rokoch ide spravidla najmä o školy, ale výnimkou nie sú ani rôzne firmy.