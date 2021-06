Dobrovoľníci môžu prísť pomáhať do českých obcí zasiahnutých tornádom, musia však dodržiavať pravidlá

Zasadá krízový štáb

Zeman vyjadril sústrasť

Situáciu zneužívajú aj podvodníci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.6.2021 (Webnoviny.sk) - Dobrovoľníci môžu prísť pomáhať v obciach na Břeclavsku a Hodonínsku, ktoré vo štvrtok postihlo tornádo . Musia však dodržiavať pravidlá, ktoré pre nich zostavil Juhomoravský kraj, informuje spravodajský portál TN.cz.Ľudia, ktorí chcú pomôcť, by sa mali najprv nahlásiť v infocentrách, po príchode zaparkovať mimo obec či dodržiavať bezpečnosť pri pohybe v obciach a byť náležite obutí a oblečení. Kraj tiež na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že nepotrebujú materiálnu pomoc, okrem náradia.V sobotu popoludní hasiči a kraj vyzvali dobrovoľníkov, aby nechodili do obcí na vlastnú päsť. V oblasti kolabovala doprava a cesty bolo potrebné udržiavať voľné pre integrovaný záchranný systém, miestnych obyvateľov a ťažkú techniku.Aj v nedeľu zasadá krajský krízový štáb, ktorý rieši zásobovanie alebo aktuálny stav domov v obciach. Ako uviedol na Twitteri, poškodených je 1 200 domov a statici určili, že 69 objektov je neobývateľných.Hovorca energetickej spoločnosti EG.D zo skupiny EON Roman Šperňák v nedeľu informoval, že stále evidujú zhruba 2 400 domácností bez dodávok elektrickej energie . Počet odberateľov sa im ale podľa neho darí postupne obnovovať a obmedzenia už v súčasnosti majú len v oblasti Hodonínska.Prezident Miloš Zeman sa v sobotu prihovoril národu a vyjadril sústrasť pozostalým obetí a poprial skoré uzdravenie zraneným, ktorých zanechalo extrémne počasie na južnej Morave.Poďakoval sa všetkým, ktorí pomohli a ešte pomôžu postihnutým obciam a obyvateľom, a pochválil nasadenie policajtov či hasičov. Zeman tiež spomenul, že do zasiahnutých oblastí vyslal aj členov Hradnej stráže. Jeho dcéra v postihnutých oblastiach zase rozdá dary z nadačného fondu.„V každom prípade sa domnievam, že to čo sa stalo, je samozrejme katastrofa, ale je to tiež príležitosť na to, aby sme vyjadrili svoju solidaritu, a ja si nesmierne vážim všetkých, ktorí už dnes posielajú pomoc,“ vyjadril sa tiež prezident.Vlna solidarity, ktorá sa zdvihla medzi ľuďmi, nemá len podobu dobrovoľníkov a materiálnej pomoci. Ľudia prispievajú na rôzne zbierky a v sobotu popoludní suma v rámci niekoľkých zbierok presahovala 200 miliónov korún. Objavili sa už však aj správy, že situáciu využili podvodníci, ktorí sa snažili obohatiť s pomocou falošného QR kódu.