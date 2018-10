Dobrovoľníci ukončili druhú etapu záchrany kamenného mosta v Hnúšti

Na snímke historický kamenný jednoklenbový most v Hnúšti-Maši v okrese Rimavská Sobota po ukončení druhej etapy záchranných prác, 22. októbra 2018. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Hnúšťa 22. októbra (TASR) – Práca na severnej päte mosta a znovuvybudovanie nábehového múra, ktorý odráža vodu od jeho základov pod mostnú klenbu. To boli hlavné práce, ktoré realizovali dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Horná Rimava počas druhej etapy záchranných prác na kamennom jednoklenbovom moste v Hnúšti-Maši v okrese Rimavská Sobota.priblížil pre TASR Roman Lebeda z Hornej Rimavy s tým, že práce sa snažili vykonať citlivo a použili čo najviac skál.dodal.Počas prvej etapy záchrany mosta, ktorá prebiehala v júni tohto roka, dobrovoľníci v spolupráci s murármi z OZ Castrum Ghymes domurovali odvalenú časť klenby mosta a škárovali medzery v jej zachovanej časti. Vďaka všetkým prácam počas obidvoch etáp sa podľa Lebedu podarilo most stabilizovať a vykonať všetky najdôležitejšie záchranné práce.avizoval.Financovanie zabezpečujú ľudia z OZ Horná Rimava z vlastných zdrojov a z verejnej zbierky. Podľa Lebedu inú možnosť nemajú, keďže most nie je registrovanou kultúrnou pamiatkou, dokonca ani nie je uvedený na žiadnom liste vlastníctva, a preto naň nemôžu žiadať prostriedky z grantov.vysvetlil.Zaujímavosťou je, že do nábehového múra zamurovali dobrovoľníci časovú schránku, do ktorej uložili novinové výstrižky s informáciami o doterajšej obnove mosta, mince, i list pre jej prípadných objaviteľov.zakončil Lebeda.