Dobrovoľníci v Bojniciach chcú obnoviť Hornú bránu

Bojnice 4. novembra (TASR) - Vstup do centra Bojníc na Sládkovičovej ulici by mala opäť pripomínať brána. Náznak pôvodnej historickej Hornej alebo Prievidzskej brány, ktorú dávnejšie zrútili pre výstavbu, chce vybudovať občianske združenie Naše Bojnice. To už zabezpečilo i umelecko-architektonickú súťaž riešenia návrhov brány.Obnova severnej brány, teda hlavného vstupu do mesta od Prievidze, je jedným z ďalších cieľov, ako Bojnice posunúť v oblasti turizmu, spomenul Emil Medera z občianskeho združenia."Našou predstavou je do určitej miery sa vrátiť k histórii, čiže nie doslova postaviť múr, ako bol kedysi. Ale chceme, aby ľudia, keď prídu do Bojníc, mali pocit, že vchádzajú do starého mesta. Unikum Bojníc je v tom, že radovo päť alebo šesť miest na Slovensku ešte má také zachované hradby ako naše mestečko," priblížil ďalej Medera.Rekonštrukciou starej brány chcú dobrovoľníci ľudí podľa neho pocitovo vrátiť do starého mesta, ktoré bolo kedysi hradbami chránené.Na odmeny v rámci umelecko-architektonickej súťaže riešenia severnej brány by malo prispieť podľa zámeru dobrovoľníkov i samotné mesto. Návrhy architektov by mala podľa zámeru združenia posudzovať odborná komisia, ktorá vyberie ten najvhodnejší. Následne dostane víťaz súťaže zákazku na vypracovanie projektu a potom by združenie začalo s verejnými zbierkami na financovanie zámeru. Nevylúčilo, že sa pokúsi aj o získanie podpory z fondov. "Je to veľký projekt, ale veríme, že sa to podarí. Severnou bránou chceme obnovu všetkých unikátnych hradieb v meste naštartovať," dodal Medera.Mesto už v minulom období zabezpečilo čiastočnú rekonštrukciu Južnej veže alebo Dolnej brány, ktorá sa nachádza v blízkosti hotela. Južná veža je jednou z dvoch brán mestského opevnenia, ktoré bolo postavené zhruba v polovici 17. storočia. Iniciátorom tejto stavby bol niekdajší vlastník bojnického panstva Pavol Pálfi. Druhá z brán, Horná alebo Prievidzská, sa nachádzala v severozápadnej časti opevnenia a zanikla v dôsledku výstavby.