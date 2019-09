Dobrovoľníci vo Vysokých Tatrách vyzbierali 900 kilogramov odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tatranská Lomnica 30. septembra (TASR) – Tatry i Pieniny majú za sebou veľké upratovanie, dobrovoľníkom sa v rámci 41. ročníka akcie Čisté hory, ktorej organizátorom sú Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u), podarilo vyzbierať dokopy takmer 900 kilogramov odpadu.informovala Martina Petránová zo ŠL TANAP-u.Hoci sa akcia koná vždy v poslednú septembrovú sobotu, už počas týždňa sa do upratovania pustili viaceré školy. Ďalší dobrovoľníci sa do čistenia dolín zapojili aj v nedeľu (29.9.). Pridať sa mohol každý, stačilo si vyzdvihnúť vrece na odpad na hociktorom z nástupných miest od Oravíc až po Červený Kláštor.konkretizovala Petránová s tým, že najmenej smetí, len tri kilogramy, vyzbierali dobrovoľníci v ochrannom obvode Podbanské.V oravskej časti Tatier skončilo vo vreciach dokopy 33 kilogramov odpadkov, medzi ktorými boli najmä obaly od potravín, plastové a sklenené fľaše. Podobný obsah vriec zväčša evidovali aj ostatné ochranné obvody ŠL TANAP-u, no v okolí Štrbského plesa objavili aj zvyšky detského kočiara či hasiaci prístroj, ktorý bol však takmer celý zahrabaný v zemi, takže sa ho ešte raz pokúsia vytiahnuť.zhodnotil koordinátor akcie Igor Stavný, ktorého mrzí, že smeti končia napríklad aj v drevených schránkach, ktoré sa nachádzajú na Náučnom chodníku Hrebienok A to i napriek tomu, že už na prvý pohľad musí byť turistom jasné, že sú v nich informačné materiály pre návštevníkov.skonštatoval Stavný.Za štyri desaťročia sa prírodné prostredie Tatranského a Pieninského národného parku podarilo odbremeniť od približne 64 ton odpadu. Rekordným bol rok 1980, kedy účastníci Čistých hôr vyniesli z dolín 7655 kilogramov odpadu, pričom až 3700 kg pochádzalo z okolia Skalnatého plesa. Doteraz si akciu nenechalo ujsť vyše 46.000 dobrovoľníkov, v posledných rokoch ide spravidla najmä o školy, ale výnimkou nie sú ani firmy, ktoré v Tatrách organizujú pre svojich zamestnancov napríklad teambuildingy.